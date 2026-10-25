· Καλαμάτα · Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - Καλαμάτα: Το πλάνο του Αλγκουαθίλ κι οι αλλαγές στην ενδεκάδα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καλαμάτα στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 8η αγωνιστική της Super League, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να εξετάζει αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Ολυμπιακός - Καλαμάτα: Το πλάνο του Αλγκουαθίλ κι οι αλλαγές στην ενδεκάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το απαιτητικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού συνεχίζεται, καθώς μετά την αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις τους, αντιμετωπίζοντας την Καλαμάτα στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει την πορεία της προς την κορυφή και να διατηρήσει το θετικό σερί των τελευταίων εβδομάδων.

Η Καλαμάτα, από την πλευρά της, προέρχεται από σημαντικές επιτυχίες, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και στη συνέχεια νίκησε τον ΟΦΗ.

Στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» επέστρεψε ο Λίον Μπέιλι, ενώ συμπεριλήφθηκε κι ο Μάριους, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Αντίθετα, απών θα είναι ο Ρέτσος, που συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν φανέρωσε τις προθέσεις του στην τελευταία προπόνηση, ωστόσο αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές σε σχέση με το ματς απέναντι στη Σπάρτα Πράγας.

Ο Ορτέγκα αναμένεται να διατηρηθεί κάτω από τα δοκάρια, ενώ στο κέντρο της άμυνας ο Σμαΐλοβιτς προορίζεται για τη θέση του τιμωρημένου Ρέτσου. Παράλληλα, ο Κάρμο διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα αντί του Πιρόλα. Στα άκρα της άμυνας, οι Πέντερσεν και Τικνιζιάν αναμένεται να καλύψουν τη δεξιά και την αριστερή πλευρά αντίστοιχα.

Στη μεσαία γραμμή, ο Πουέρτα έχει πιθανότητες να επιστρέψει στην ενδεκάδα, ενώ ο Σιπιόνι διεκδικεί επίσης θέση, με τον Φρόιλερ να είναι υποψήφιος για να μείνει εκτός. Για την τριάδα πίσω από τον επιθετικό, οι Ρόκα και Σα έχουν αυξημένες πιθανότητες να βρεθούν στο αρχικό σχήμα, ενώ την άλλη θέση διεκδικούν ο Ζέλσον και ο Ζότα. Τέλος, για την κορυφή της επίθεσης, οι επιλογές του Αλγκουαθίλ είναι ο Μάριους και ο Γκονσάλες.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Προστατεύουμε την ομάδα μας, στηρίζουμε μόνο με την φωνή μας» - Οι οδηγίες στον κόσμο

13:41 GREEK BASKET LEAGUE

Βρούτσης: Έκτακτη συνάντηση με ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ

13:31 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Καλαμάτα: Το πλάνο του Αλγκουαθίλ κι οι αλλαγές στην ενδεκάδα

13:10 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κατάθεση-φωτιά που βάζει στο κάδρο και τα ντέρμπι: «Ο Μαυραγάνης μιλούσε με διαιτητές πριν τα ματς»

13:06 STORIES

Τατιάνα Γκούσιν: Πρωταθλήτρια, influencer και... μπογιατζής!

12:50 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Φalcons

12:47 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Προμηθέας - Ολυμπιακός: Η έξοδος των «ερυθρόλευκων» στην Πάτρα

12:41 ΜΠΑΣΚΕΤ

Basketgate: Έκτακτο Δ.Σ. στην ΕΟΚ μετά το τέλος του Λιόλιου

12:27 GREEK BASKET LEAGUE

Στη «σκιά» του σκανδάλου: Οι διαιτητές των Προμηθέας – Ολυμπιακός, Κολοσσός – Vikos Φalcons της GBL

12:11 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας – Ολυμπιακός: Με Τζόσεφ και χωρίς Μοντέρο η «ερυθρόλευκη» δωδεκάδα

11:59 GREEK BASKET LEAGUE

Μητσοτάκης για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Η διαφθορά δεν θα γίνει ανεκτή»

11:49 GREEK BASKET LEAGUE

Στασινόπουλος: «Το έγκλημα θα τιμωρηθεί, προτείνω τον Γιαννάκη για την ηγεσία της ΕΟΚ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας