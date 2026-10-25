Ολυμπιακός - Καλαμάτα: Το πλάνο του Αλγκουαθίλ κι οι αλλαγές στην ενδεκάδα

Το απαιτητικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού συνεχίζεται, καθώς μετά την αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις τους, αντιμετωπίζοντας την Καλαμάτα στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει την πορεία της προς την κορυφή και να διατηρήσει το θετικό σερί των τελευταίων εβδομάδων.

Η Καλαμάτα, από την πλευρά της, προέρχεται από σημαντικές επιτυχίες, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και στη συνέχεια νίκησε τον ΟΦΗ.

Στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» επέστρεψε ο Λίον Μπέιλι, ενώ συμπεριλήφθηκε κι ο Μάριους, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Αντίθετα, απών θα είναι ο Ρέτσος, που συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν φανέρωσε τις προθέσεις του στην τελευταία προπόνηση, ωστόσο αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές σε σχέση με το ματς απέναντι στη Σπάρτα Πράγας.

Ο Ορτέγκα αναμένεται να διατηρηθεί κάτω από τα δοκάρια, ενώ στο κέντρο της άμυνας ο Σμαΐλοβιτς προορίζεται για τη θέση του τιμωρημένου Ρέτσου. Παράλληλα, ο Κάρμο διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα αντί του Πιρόλα. Στα άκρα της άμυνας, οι Πέντερσεν και Τικνιζιάν αναμένεται να καλύψουν τη δεξιά και την αριστερή πλευρά αντίστοιχα.

Στη μεσαία γραμμή, ο Πουέρτα έχει πιθανότητες να επιστρέψει στην ενδεκάδα, ενώ ο Σιπιόνι διεκδικεί επίσης θέση, με τον Φρόιλερ να είναι υποψήφιος για να μείνει εκτός. Για την τριάδα πίσω από τον επιθετικό, οι Ρόκα και Σα έχουν αυξημένες πιθανότητες να βρεθούν στο αρχικό σχήμα, ενώ την άλλη θέση διεκδικούν ο Ζέλσον και ο Ζότα. Τέλος, για την κορυφή της επίθεσης, οι επιλογές του Αλγκουαθίλ είναι ο Μάριους και ο Γκονσάλες.