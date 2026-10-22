Συνεχίζουν μαζί Μιχαηλίδης και ΠΑΟΚ μέχρι το 2030

Σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2030 κατέληξαν ο ΠΑΟΚ και ο Γιάννης Μιχαηλίδης, έπειτα από τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν θετική κατάληξη, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να εξασφαλίζει την παραμονή του Έλληνα στόπερ στο ρόστερ του για αρκετά ακόμη χρόνια.

Ο Μιχαηλίδης είχε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει την αυτόματη ανανέωση του συμβολαίου του για έναν επιπλέον χρόνο, ωστόσο οι δύο πλευρές προχώρησαν σε συμφωνία με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, επιλέγοντας να συνεχίσουν μαζί έως το καλοκαίρι του 2030.

Πλέον, απομένουν οι τυπικές διαδικασίες, με την επίσημη ανακοίνωση της ανανέωσης να αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.