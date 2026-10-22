Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 15 ημέρες σε Πρίτσα και Καρυπίδη

Χρηματική ποινή και απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια για 15 ημέρες επέβαλαν τα πειθαρχικά όργανα στους Θεόδωρο Καρυπίδη και Χρήστο Πρίτσα, έπειτα από την ένταση που σημειώθηκε στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Άρη για την 7η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα, η τιμωρία επιβλήθηκε από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Λίγκας και αποτελεί άμεση συνέπεια του επεισοδίου που εκτυλίχθηκε ανάμεσα στους δύο παράγοντες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στη «Λεωφόρο».