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Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Αν συνεχίσει έτσι ο Εντιαγέ, ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να τον αγοράσει»

Δηλώσεις για το ξεκίνημα του Σερίφ Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ έκανε ο Πρόεδρος της τουρκικής Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, λέγοντας πως αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, ο «Δικέφαλος» θα αναγκαστεί να πληρώσει τη ρήτρα που υπάρχει στη συμφωνία δανεισμού.

Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Αν συνεχίσει έτσι ο Εντιαγέ, ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να τον αγοράσει»
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Για το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Σερίφ Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ και την προοπτική ενεργοποίησης της ρήτρας αγοράς του μίλησε ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για τις συμφωνίες με τους ελληνικούς συλλόγους το τελευταίο διάστημα.

Ο Τούρκος παράγοντας εστίασε στην πορεία του Σενεγαλέζου επιθετικού και ανέφερε πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αναγκαστεί να πληρώσει τη ρήτρα αν συνεχίσει σε αυτόν το ρυθμό.

«Αν ο Εντιαγέ διατηρήσει αυτό το αγωνιστικό επίπεδο, αναγκαστικά θα προχωρήσουν στην αγορά του», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα πρόσθεσε: «Ως ομάδα της επαρχίας, νιώθω περήφανος γιατί ενδεχομένως πετύχαμε επίδοση-ρεκόρ για το τουρκικό ποδόσφαιρο. Την τρέχουσα περίοδο παραχωρήσαμε ποδοσφαιριστές στις τρεις μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες - τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ- εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα υψηλά οικονομικά ανταλλάγματα».

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