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Παναθηναϊκός: Με Ουναΐ και χωρίς απρόοπτα η αποστολή με Κηφισιά – Εκτός ο τιμωρημένος Ντέσερς

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εξ αναβολής παιχνίδι της πρεμιέρα της Super League με την Κηφισιά – Χωρίς απρόοπτα της τελευταίας στιγμής η «πράσινη» αποστολή του Τζέικομπ Νίστρουπ. 

Παναθηναϊκός: Με Ουναΐ και χωρίς απρόοπτα η αποστολή με Κηφισιά – Εκτός ο τιμωρημένος Ντέσερς
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Ο Ουναΐ βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του τεχνικού του «τριφυλλιού», ενώ εκτός είναι ο τιμωρημένος Ντέσερς.

Το ευχάριστο για τον Νίστρουπ είναι ότι δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης». Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή του «τριφυλλιού», στην οποία βρίσκονται οι Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Κυριόπουλος, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι και Ραστόντερ.

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