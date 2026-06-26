Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε Ξενόπουλο - Παρέμεινε ο Νικολάου

Ο Παναιτωλικός συνεχίζει τον σχεδιασμό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, προχωρώντας τόσο στη διατήρηση βασικών ποδοσφαιριστών όσο και στην ενίσχυση του ρόστερ.

Έως το 2028 στον Παναιτωλικό ο Βαγγέλης Νικολάου

Η ομάδα του Αγρινίου ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Νικολάου, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο 22χρονος μέσος, προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου και διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του Παναιτωλικού. Μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 52 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, ενώ την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 24 αναμετρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αγωνιστική του εξέλιξη.

Η ανανέωση του συμβολαίου του εντάσσεται στη στρατηγική του συλλόγου να επενδύει σε νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τα τμήματα υποδομής.

Ξεκίνημα μεταγραφών με τον Βασίλη Ξενόπουλο

Παράλληλα, η παραμονή του Γιάννη Αναστασίου στην τεχνική ηγεσία σηματοδοτεί την έναρξη του μεταγραφικού σχεδιασμού για τη νέα σεζόν της Super League.

Η πρώτη προσθήκη του καλοκαιριού θεωρείται πλέον δεδομένη, καθώς ο Παναιτωλικός ήρθε σε συμφωνία με τον Βασίλη Ξενόπουλο. Ο 28χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά, υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Οι ανακοινώσεις

«Ο Βαγγέλης Νικολάου ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Παναιτωλικό έως τον Ιούνιο του 2028. Ο 22χρονος μέσος εντάχθηκε στην οικογένεια του Παναιτωλικού το καλοκαίρι του 2018 και αγωνίστηκε στις ομάδες Κ15, Κ17 και Κ19.

Από το καλοκαίρι του 2022 είναι μέλος της επαγγελματικής ομάδας, με την οποία έχει καταγράψει 52 συμμετοχές σε επίσημους αγώνες. Έχει αγωνιστεί στις Εθνικές ομάδες Παίδων – Νέων και την τελευταία διετία είναι μέλος της Εθνικής Ελπίδων».

«Ο τερματοφύλακας Βασίλης Ξενόπουλος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναιτωλικό διετούς διάρκειας. Γεννήθηκε στις 20.05.1998 στην Αθήνα και άρχισε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, στον οποίο το 2018 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Από το καλοκαίρι του 2024 αγωνίστηκε στην Κηφισιά».