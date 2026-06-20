ΠΑΟΚ: Τότε «πατάει» Ελλάδα ο Αλέσιο Λίσι

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα και η άφιξη του Αλέσιο Λίσι στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί την έναρξη των εξελίξεων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται πλέον προ των πυλών της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας των «ασπρόμαυρων», με τη συμφωνία των δύο πλευρών να βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Οι επαφές ανάμεσα στη διοίκηση του συλλόγου και τον 40χρονο προπονητή έχουν προχωρήσει σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να απομένουν για την ολοκλήρωση της συνεργασίας. Εκτός απροόπτου, τα διαδικαστικά ζητήματα θα διευθετηθούν άμεσα, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επίσημες ανακοινώσεις.

Το χρονοδιάγραμμα, άλλωστε, είναι ιδιαίτερα πιεστικό, καθώς τη Δευτέρα (22/6) έχει προγραμματιστεί η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας για τη νέα σεζόν. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους προπόνηση, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα χρονιά.

Ο Λίσι αναμένεται να δώσει το «παρών» στο πρώτο ραντεβού των Θεσσαλονικέων, έχοντας στο πλευρό του το νέο τεχνικό επιτελείο που θα τον πλαισιώσει στο απαιτητικό έργο που αναλαμβάνει. Η παρουσία του στην πρώτη προπόνηση θα αποτελέσει και το επίσημο ξεκίνημα μιας νέας περιόδου για τον σύλλογο.

Στον ΠΑΟΚ επικρατεί έντονη κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα, καθώς η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές τόσο σε διοικητικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή του Αλέσιο Λίσι αποτελεί ένα από τα πιο κομβικά βήματα στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.