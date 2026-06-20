· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Τότε «πατάει» Ελλάδα ο Αλέσιο Λίσι

Ο Αλέσιο Λίσι είναι προ των πυλών του ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ: Τότε «πατάει» Ελλάδα ο Αλέσιο Λίσι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα και η άφιξη του Αλέσιο Λίσι στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί την έναρξη των εξελίξεων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται πλέον προ των πυλών της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας των «ασπρόμαυρων», με τη συμφωνία των δύο πλευρών να βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Οι επαφές ανάμεσα στη διοίκηση του συλλόγου και τον 40χρονο προπονητή έχουν προχωρήσει σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να απομένουν για την ολοκλήρωση της συνεργασίας. Εκτός απροόπτου, τα διαδικαστικά ζητήματα θα διευθετηθούν άμεσα, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επίσημες ανακοινώσεις.

Το χρονοδιάγραμμα, άλλωστε, είναι ιδιαίτερα πιεστικό, καθώς τη Δευτέρα (22/6) έχει προγραμματιστεί η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας για τη νέα σεζόν. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους προπόνηση, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα χρονιά.

Ο Λίσι αναμένεται να δώσει το «παρών» στο πρώτο ραντεβού των Θεσσαλονικέων, έχοντας στο πλευρό του το νέο τεχνικό επιτελείο που θα τον πλαισιώσει στο απαιτητικό έργο που αναλαμβάνει. Η παρουσία του στην πρώτη προπόνηση θα αποτελέσει και το επίσημο ξεκίνημα μιας νέας περιόδου για τον σύλλογο.

Στον ΠΑΟΚ επικρατεί έντονη κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα, καθώς η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές τόσο σε διοικητικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή του Αλέσιο Λίσι αποτελεί ένα από τα πιο κομβικά βήματα στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:28 MUNDIAL

Κουρτουά για Ταρέμι: «Πρέπει να τον προσέξουμε»

15:23 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Το πράσινο «ευχαριστώ» στον Γκριγκόνις – «Πάντα μέλος της οικογένειάς μας»

15:08 GREEK BASKET LEAGUE

Ανακοίνωσε Κόνιαρη το Μαρούσι

14:43 EUROLEAGUE

Euroleague: Επίσημο! Ο Μάριους Γκριγκόνις επέστρεψε στη Ζαλγκίρις

14:43 SUPER LEAGUE

«Ο Ολυμπιακός και ομάδες του εξωτερικού θέλουν τον Σαλσέδο του ΟΦΗ»

14:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τρομακτική στιγμή: Ο Γκάγκο υπέστη καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου (video)

14:30 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Τα κορυφαία γκολ της πρώτης αγωνιστικής (vid)

14:19 MUNDIAL

Τι περιέχει το ρόφημα που ήπιε ο διαιτητής Τσβάιερ και ξεπέρασε τις κράμπες!

14:14 MUNDOBASKET

Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για το παράθυρο του Ιουλίου

14:07 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Τότε «πατάει» Ελλάδα ο Αλέσιο Λίσι

13:55 ΣΠΟΡ

Έμαθε αντίπαλο στον πρώτο γύρο της Μαγιόρκα ο Τσιτσιπάς

13:47 NBA

NBA: Νέα κίνηση των Τίμπεργουλβς για Αντετοκούνμπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας