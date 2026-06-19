Τάισον σε Λουτσέσκου: «Μεγάλη μου τιμή που συνεργαστήκαμε - Σε αγαπάω στρατηγέ» (pic)

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί πλέον παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, με τη διοίκηση του «δικεφάλου» του Βορρά να βρίσκεται ήδη στην τελική ευθεία για την επόμενη ημέρα.

Η αποχώρηση του Ρουμάνου προπονητή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συναισθηματικές τοποθετήσεις από ανθρώπους που συνεργάστηκαν στενά μαζί του. Ένας από αυτούς είναι και ο Τάισον, ο οποίος διατηρούσε ιδιαίτερη σχέση με τον Λουτσέσκου κατά τη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας στους Θεσσαλονικείς.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός επέλεξε να αποχαιρετήσει τον πρώην προπονητή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας δημόσια την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη του.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Τάισον είχε γνωρίσει την οικογένεια Λουτσέσκου αρκετά χρόνια νωρίτερα, καθώς κατά τη θητεία του στη Σαχτάρ Ντόνετσκ συνεργάστηκε με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Η ανάρτηση του Τάισον

«Τι μπορώ να πω για εσένα; Ειλικρινά, είναι δύσκολο. Δεν έχω λόγια για να πω. Ήμουν μέλος της οικογένειάς σου για πολλά χρόνια, γιατί το ποδόσφαιρο μου έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου και με τον πατέρα σου. Τι μεγάλη τιμή ήταν αυτή για μένα!. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε που με έκανες να πιστέψω και πάλι στον εαυτό μου. Ήσουν πύλωνας στη ζώη μου και με έκανες να καταλάβω το μεγαλείο του ΠΑΟΚ».