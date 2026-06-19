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Παναθηναϊκός: Το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας

Τα «θέλω» του Νίστρουπ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας
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Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης», με το τεχνικό επιτελείο του Γιάκομπ Νίστρουπ να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πίεση μετά την απώλεια της μπάλας και στη γρήγορη ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και προθέρμανσης, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε συνθήκες περιορισμένου χώρου πάνω στην άμεση ανάκτηση κατοχής, τη σωστή τοποθέτηση και την ταχύτητα στη μεταβίβαση της μπάλας. Ο Νίστρουπ παρακολουθούσε στενά τις ασκήσεις, παρεμβαίνοντας συχνά με οδηγίες και διορθώσεις.

Στο δεύτερο μέρος της προπόνησης, το βάρος έπεσε ξανά στην κυκλοφορία της μπάλας υπό πίεση και στην εφαρμογή επιθετικού πρέσινγκ. Οι παίκτες κλήθηκαν να διατηρούν την κατοχή με γρήγορες συνεργασίες και να βρίσκουν λύσεις απέναντι στην πίεση των αντιπάλων, με τις φάσεις να ολοκληρώνονται σε μικρά τέρματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Κυριόπουλος, Πάλμερ - Μπράουν, Ίνγκασον και Μπόκος, ενώ ειδικό πρόγραμμα εκγύμνασης ακολούθησε ο Ντέσερς.

Από το πρόγραμμα απουσίαζαν οι διεθνείς Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν και Γιάγκουσιτς.

Με ειδική άδεια έλειπαν επίσης οι Μπακασέτας, Γεντβάι, Σισοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα, ενώ ο Τσιριβέγια απουσίαζε λόγω του γάμου του.

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