Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η πώληση του Σφιντέρσκι στη Βίτζεβ Λοτζ - Το ποσό που θα εισπράξει

Επίσημο χαρακτήρα πήρε η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Βίτζεβ Λοτζ για την πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι.

Το ποσό που θα λάβουν οι «πράσινοι» από την πολωνική ομάδα είναι της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν μπόνους επίτευξης στόχων που δύναται να ανεβάσουν το όφελος στα 1.3 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τριφυλλιού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι στην πολωνική Βίτζεβ Λοτζ.

Ο Πολωνός επιθετικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 με μετεγγραφή από την αμερικανική Σάρλοτ. Στο Τριφύλλι κατέγραψε 62 συμμετοχές και 13 γκολ.

Κάρολ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».