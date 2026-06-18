· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η πώληση του Σφιντέρσκι στη Βίτζεβ Λοτζ - Το ποσό που θα εισπράξει

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι στην πολωνική Βίτζεβ Λοτζ.

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η πώληση του Σφιντέρσκι στη Βίτζεβ Λοτζ - Το ποσό που θα εισπράξει
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επίσημο χαρακτήρα πήρε η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Βίτζεβ Λοτζ για την πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι.

Το ποσό που θα λάβουν οι «πράσινοι» από την πολωνική ομάδα είναι της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν μπόνους επίτευξης στόχων που δύναται να ανεβάσουν το όφελος στα 1.3 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τριφυλλιού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι στην πολωνική Βίτζεβ Λοτζ.

Ο Πολωνός επιθετικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 με μετεγγραφή από την αμερικανική Σάρλοτ. Στο Τριφύλλι κατέγραψε 62 συμμετοχές και 13 γκολ.

Κάρολ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».

COMMENTS
LATEST NEWS
00:45 MUNDIAL

LIVE Καναδάς - Κατάρ

00:15 MUNDIAL

Ελβετία - Βοσνία 4-1: Τα 5 γκολ σε 20 λεπτά και όλα τα highlights (video)

23:58 MUNDIAL

Ελβετία - Βοσνία 4-1: «Χρυσές» αλλαγές Μανζάμπι και Βάργκας, έδωσαν νίκη πρόκρισης (video)

23:51 MUNDIAL

Ελβετία - Βοσνία: Αποβολή, 2-0 με τον Βάργκας και 3-0 με τον Μανζάμπι (videos)

23:49 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Στη Σερκλ Μπριζ ο Αμανί

23:39 MUNDIAL

Ελβετία - Βοσνία: Ο Μανζάμπι ανοίγει το σκορ με τρομερό βολέ λίγο μετά την είσοδό του (video)

23:22 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η πώληση του Σφιντέρσκι στη Βίτζεβ Λοτζ - Το ποσό που θα εισπράξει

23:10 EUROLEAGUE

«Η Ζαλγκίρις θέλει να κάνει δικό της τον Στέρλινγκ Μπράουν»

22:42 SUPER LEAGUE 2

Νέος προπονητής του Αστέρα AKTOR Β' ο Γιάννης Κοντοές

22:13 SUPER LEAGUE 2

Νίκη Βόλου: Ανακοινώθηκε ο Βασίλης Μάντζης

22:07 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Ιβοριανός Γουαχί έλαβε άδεια εισόδου στον Καναδά - Παίζει κόντρα στη Γερμανία

21:45 MUNDIAL

LIVE Ελβετία - Βοσνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας