Με 4 πρωταθλητές της Κ17 η προετοιμασία του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει ξεκινήσει το «χτίσιμο» της νέας σεζόν και για ένα ακόμα καλοκαίρι να πρέπει να κάνει όλα τα βήματα από την αρχή, ένα από τα θετικά στην ομάδα του «τριφυλλιού» όμως είναι πως η δουλειά των Ακαδημιών έχει αρχίσει και αποδίδει.

Στην προετοιμασία της ομάδας που ξεκίνησε χθες συμμετέχουν και τέσσερις παίκτες που αποτέλεσαν βασικά στελέχη της Κ17, η οποία κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα. Άπαντες, δε, θα δώσουν το "παρών" και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Ο λόγος για τον αμυντικό Βασίλη Λάβδα, τον επιθετικό Ιάσωνα Νεμπή, τον μέσο Τάκη Μπινιάρη και τον τερματοφύλακα Χρήστο Γείτονα. Για τους Λάβδα και Νεμπή μάλιστα είναι η δεύτερη προετοιμασία στην οποία συμμετέχουν με την πρώτη ομάδα.