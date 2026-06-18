· Παναθηναϊκός

Με 4 πρωταθλητές της Κ17 η προετοιμασία του Παναθηναϊκού

Η ομάδα του «τριφυλλιού» ξεκίνησε την προετοιμασία της για την νέα σεζόν και ανάμεσα στους παίκτες του Γιάκομπ Νίστρουπ βρίσκονται και 4 παίκτες των Ακαδημιών.

Με 4 πρωταθλητές της Κ17 η προετοιμασία του Παναθηναϊκού
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει ξεκινήσει το «χτίσιμο» της νέας σεζόν και για ένα ακόμα καλοκαίρι να πρέπει να κάνει όλα τα βήματα από την αρχή, ένα από τα θετικά στην ομάδα του «τριφυλλιού» όμως είναι πως η δουλειά των Ακαδημιών έχει αρχίσει και αποδίδει.

Στην προετοιμασία της ομάδας που ξεκίνησε χθες συμμετέχουν και τέσσερις παίκτες που αποτέλεσαν βασικά στελέχη της Κ17, η οποία κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα. Άπαντες, δε, θα δώσουν το "παρών" και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Ο λόγος για τον αμυντικό Βασίλη Λάβδα, τον επιθετικό Ιάσωνα Νεμπή, τον μέσο Τάκη Μπινιάρη και τον τερματοφύλακα Χρήστο Γείτονα. Για τους Λάβδα και Νεμπή μάλιστα είναι η δεύτερη προετοιμασία στην οποία συμμετέχουν με την πρώτη ομάδα.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:49 SUPER LEAGUE

Παίκτης της σεζόν στη Super League ο Πινέδα

13:48 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Έκλεισε φιλικό με τον Άγιαξ

13:36 ONSPORTS

Στο πλευρό του Νίστρουπ ο Αλαφούζος

13:25 MVP

Πριν τα hypercars γίνουν μόδα, η Ferrari είχε δημιουργήσει ήδη την 599XX

13:18 ΣΠΟΡ

Στο Ελβετικό Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς

13:00 ΣΠΟΡ

Κατερίνα Στεφανίδη: Όταν διαβάζω hate comments για αθλητές, εκνευρίζομαι πάρα πολύ!

12:46 GREEK BASKET LEAGUE

Ανακοίνωσε τον Κέι Τζέι Τζάκσον η Καρδίτσα

12:28 NBA

«Ετοιμάζουν κίνηση για Μπογκντάνοβιτς οι Νάγκετς»

12:26 MVP

Ref Cam: Η κάμερα που υποτίθεται ότι φέρνει το παιχνίδι πιο κοντά, αλλά τελικά σου φέρνει... ναυτία

12:09 MUNDIAL

Πανδαισία γκολ και έπεται συνέχεια (vid)

11:56 SUPER LEAGUE

Βρούτσης: «Επιδίωξή μας ήταν να κλείνουμε τον δρόμο στη βία και στην ασυδοσία των λίγων»

11:50 MUNDIAL

Το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας