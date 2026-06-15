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ΟΦΗ: Ο Χρήστος Καρυπίδης φαβορί για τεχνικός διευθυντής

Ο πρώην τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για τη συγκεκριμένη θέση στον ΟΦΗ.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ: Ο Χρήστος Καρυπίδης φαβορί για τεχνικός διευθυντής
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Ο ΟΦΗ συνεχίζει τον σχεδιασμό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Ηλία Πουρσανίδη να βρίσκεται σε διαδικασία επαφών για την κάλυψη μιας κομβικής θέσης στο οργανόγραμμα της ομάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Κρητικοί βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Χρήστο Καρυπίδη για την ανάληψη του πόστου του Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία.

Ο Καρυπίδης διαθέτει σημαντική εμπειρία από διοικητικές θέσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας υπηρετήσει τον ΠΑΟΚ από το 2019 αρχικά ως Διευθυντής Ποδοσφαίρου και στη συνέχεια ως Τεχνικός Διευθυντής. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης είχε ενεργό ρόλο στον μεταγραφικό σχεδιασμό, στη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος και στη σύνδεση της πρώτης ομάδας με την ακαδημία.

Παράλληλα, συνέβαλε στην ανάδειξη και προώθηση νεαρών ποδοσφαιριστών, ενώ συμμετείχε ενεργά στον στρατηγικό σχεδιασμό της ομάδας σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως στέλεχος του ΠΑΟΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024 και του Κυπέλλου Ελλάδας το 2021.

Πριν ασχοληθεί με τη διοίκηση, ο Καρυπίδης πραγματοποίησε αξιόλογη ποδοσφαιρική καριέρα, καταγράφοντας 380 συμμετοχές με συλλόγους όπως ο ΠΑΟΚ και η Χαρτς, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελπίδων.

Οι συζητήσεις με τον ΟΦΗ συνεχίζονται και το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις σχετικά με το αν θα υπάρξει οριστική συμφωνία για την ανάληψη της θέσης.

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