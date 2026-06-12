ΠΑΟΚ: Τα φιλικά που θα δώσει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας

Από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουλίου, ο ΠΑΟΚ θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Αυτό θα πραγματοποιηθεί στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας.

Κατά τη διάρκεια της δουλειάς στη συγκεκριμένη χώρα, ο ΠΑΟΚ θα δώσει τέσσερα φιλικά. Το πρώτο θα είναι στις 4 Ιουλίου με την Βέστερλο. Τρεις μέρες μετά (7/7) θα αγωνιστεί με την ΑΕΚ Λάρνακας.

Και τα δύο αυτά τεστ, θα διεξαχθούν στο προπονητικό κέντρο όπου θα δουλεύει ο ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς θα δώσουν δύο ακόμη φιλικά, την 1η και την 11η Ιουλίου, με τους αντιπάλους να μην έχουν φιξαριστεί ακόμη.