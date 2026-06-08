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ΑΕΚ: Ο Μπάγεβιτς αποθέωσε τον Νίκολιτς για τον τίτλο και τον Ηλιόπουλο για το νέο συμβόλαιο

Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς μίλησε για τον Μάρκο Νίκολιτς και  την κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου να ανανεώσει από τώρα το συμβόλαιο του Σέρβου στην ΑΕΚ.

ΑΕΚ: Ο Μπάγεβιτς αποθέωσε τον Νίκολιτς για τον τίτλο και τον Ηλιόπουλο για το νέο συμβόλαιο
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Τη δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ επαίνεσε ο Ντούσαν Μπάγεβιτς.

Μιλώντας στην εφημερίδα «LIVE SPORT» ο πρώην προπονητής της Ένωσης, αλλά και των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Άρη μεταξύ άλλων, τόνισε πως ο Σέρβος τεχνικός πέτυχε κάτι πολύ δύσκολο, ενώ συνεχάρη τον Μάριο Ηλιόπουλο για την κίνησή του να ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιο με τον προπονητή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπάγεβιτς:

«Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε τυχαίο. Ο ρόλος του προπονητή είναι πολύ σημαντικός, αυτό που πέτυχε η ομάδα ήταν δύσκολο από την αρχή της σεζόν μέχρι το τέλος και ειδικά στο ξεκίνημα με τα προκριματικά της Ευρώπης το καλοκαίρι με συνεχείς αγώνες και όταν δεν υπήρχε το περιθώριο λάθους.

Η κίνηση του κ. Ηλιόπουλου να συζητήσουν από τώρα και να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Μάρκο είναι πολύ σωστή και μπράβο του. Αυτό όμως δείχνει ότι και ο Μάρκο είναι χαρούμενος στην ομάδα. Οι παίκτες καταλαβαίνουν όταν ο προπονητής τους έχει γνώσεις, προσωπικότητα, όταν είναι δίκαιος μαζί τους.

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος ήταν αποτέλεσμα μεγάλης προσπάθειας από όλους. Το μέλλον είναι μπροστά και εύχομαι από την καρδιά μου να επαναλάβουμε και τη νέα σεζόν την περσινή επιτυχία».

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