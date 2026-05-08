Μεντιλίμπαρ: «Να μην χαρίσουμε τίποτα στον ΠΑΟΚ» - Το μήνυμα σε Γιαζίτσι

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, ξεκαθαρίζοντας τους στόχους των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι με σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον για τη μάχη της 2ης θέσης, αλλά και για τη διατήρηση των ελπίδων τίτλου.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στην Cosmote TV ενόψει του ντέρμπι, επισημαίνοντας πως η ομάδα του δεν έχει περιθώρια να δώσει δικαιώματα στον αντίπαλο, ενώ αναφέρθηκε και στους στόχους που υπάρχουν στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός έκανε αναφορά και στις αναμνήσεις από την Άστον Βίλα, τονίζοντας πως εκείνες οι στιγμές εξακολουθούν να του δίνουν επιπλέον κίνητρο. «Έβλεπα χθες το παιχνίδι και θυμήθηκα τι είχαμε κάνει πριν από δύο χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μεντιλίμπαρ.

Συγκεκριμένα, ο Ίβηρας κόουτς μίλησε για:

Το γεγονός πως ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που έχει κερδίσει στην έδρα της Άστον Βίλα την τελευταία τριετία: «Μας φέρνει αναμνήσεις, πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έβλεπα χτες το παιχνίδι και θυμήθηκα τι είχαμε κάνει εκεί πριν από δύο χρόνια. Αυτές οι μνήμες υπάρχουν για να σου δίνουν κίνητρο να κάνεις ξανά κάτι παρόμοιο».

Την διαχείριση μιας ήττας μετά από καλή εμφάνιση: «Όντως δεν ήμασταν χειρότεροι από τον αντίπαλο και παρόλαυτα χάσαμε. Σε μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, περισσότερες από τον αντίπαλο, όμως δεν καταφέραμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ από τον αντίπαλο. Χαρίσαμε κάποια πράγματα στον αντίπαλο και αυτό είναι που πρέπει να κοιτάξουμε. Παίζουμε ξανά απέναντι στον ΠΑΟΚ και αυτήν τη φορά δεν πρέπει να τους χαρίσουμε τίποτα γιατί εκμεταλλεύονται τα λάθη που κάνουμε. Ιδιαίτερα στην άμυνα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί».

Τον στόχο της ομάδας ενόψει των τελευταίων τριών αγωνιστικών: «Κοιτάζουμε το δικό μας παιχνίδι. Κοιτάζουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας τώρα. Αν θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν οι άλλοι και δεν έχουν να κάνουν με μας. Σίγουρα, σε ότι αφορά τον τίτλο, χρειαζόμαστε οι περισσότερες συνθήκες να είναι με το μέρος μας, όμως κυρίως πρέπει εμείς να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε».

Την διαχείριση στο ρόστερ με τρία ματς μέσα σε επτά ημέρες: «Θα σας πω πάλι το ίδιο. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε πιο μακριά από το επόμενο παιχνίδι. Όντως είναι τρία παιχνίδια πολύ κοντά το ένα με το άλλο, αλλά πρέπει να τελειώσει το πρώτο για να δούμε πως είναι η ομάδα. Παίξαμε τα τρία πρώτα παιχνίδια των playoffs σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα και τώρα θα παίξουμε τα επόμενα τρία μέσα σε μια εβδομάδα. Θα δούμε μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ αν έχουμε κουρασμένους, τραυματίες ή προβλήματα με κάρτες και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε για το επόμενο».

Τον Γιαζίτσι: «Ο Γιουσούφ τραυματίστηκε και είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Θα χειρουργηθεί και θα μείνει εκτός για αρκετό καιρό. Θέλουμε να του στείλουμε τις ευχές μας για να έχει κουράγιο και να γυρίσει μαζί μας το συντομότερο δυνατό».

