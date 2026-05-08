O Γιαζίτσι θα επιστρέψει. Το έχει ξανακάνει

Σε κάποια πράγματα δεν χωράνε οπαδικά, ειδικά όταν έχει να κάνει με την υγεία των ανθρώπων. Και η περίπτωση του Γιουσούφ Γιαζίτσι του Ολυμπιακού είναι μία από αυτές. Οι ενοχλήσεις που ένιωθε στην προπόνηση της Πέμπτης (7/5) δυστυχώς δεν ήταν κάτι που έρχεται και φεύγει, αλλά ένα ακόμα εμπόδιο στη μέχρι σήμερα καριέρα του.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ρήξη χιαστού και ένα αυτόματο νοκ άουτ για τους επόμενους έξι μήνες. Από πού να το πιάσεις και από πού να αρχίσεις για την περίπτωση του Τούρκου μέσου; Και μόνο που σκέφτεσαι ότι το έχει ξαναπάθει άλλες δύο φορές στην καριέρα του, μία ως παίκτης της Λιλ στο 2019 και άλλη μία στο ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες στον Οκτώβριο του 2024 στην Τρίπολη, σε κάνει να αναρωτιέσαι πόσο κακό μάτι συσσωρευμένο έχει αυτό το παιδί.

Πόση γκίνια, τι ατυχία και αυτή. Διότι κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι αθλητές δεν είναι… Ράσελ Ουέστμπρουκ που μετά από κάθε ρήξη χιαστού επέστρεφε ακόμα καλύτερος. Αυτοί οι τραυματισμοί αφήσουν κουσούρια, μειώνουν απόδοση, δημιουργούν υπαρξιακά προβλήματα και προκαλούν νεύρα, ειδικά από τη στιγμή που δεν είσαι σε ηλικία που μπορείς να αναρρώσεις εύκολα και γρήγορα.

Αυτό όμως που πρέπει να αναρρώσει κυρίως, δεν είναι το γόνατο του Τούρκου αλλά η ψυχολογία του. Αυτή που υπέστη άλλο ένα «άντε πάλι από την αρχή» ή που θα κρύβει βαθιά μέσα του αβεβαιότητα του τύπου «τι μου επιφυλάσσει άραγε το μέλλον;». Στα 29 του χρόνια, ο Γιουσούφ Γιαζίτσι βρίσκεται στην καλύτερη ποδοσφαιρικά ηλικία, οι περισσότεροι στις τάξεις του Ολυμπιακού οριακά δεν έχουν σηκώσει πανό ότι πρόκειται για τον πλέον αδικημένο παίκτη του ρόστερ, ωστόσο, τώρα θα πρέπει να τα βάλει ξανά με τη μοίρα η οποία του επιφύλασσε ένα πολύ άσχημο παιχνίδι.

Μετά από τόσα «χτυπήματα» πώς μπορείς να επανέλθεις στην ίδια κατάσταση ξανά; Η απάντηση ίσως όμως να είναι πιο ευοίωνη από αυτό που νομίζουμε. Αυτή που υπαγορεύει ότι μόνο κάποιος που το έχει ξαναπάθει, γνωρίζει πώς να επιστρέψει. Και στην περίπτωση του Τούρκου, είμαστε σίγουροι πως με «όπλο» την ψυχολογία του, θα μπορέσει να επιστρέψει.

Σιδερένιος, και ακόμα καλύτερος από ό,τι ήταν πριν.

Υ.Γ. Μην ξαναευχηθείτε ποτέ χιαστούς και τα χειρότερα σε κανέναν. Η υγεία είναι πάνω από όλους και όλα.