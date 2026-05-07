Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Επανέρχεται στο προσκήνιο η περίπτωση του Λουίς Μίγια

Ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν ξανά τον Λουίς Μίγια με τον Ολυμπιακό, ενώ ενδιαφέρον για τον μέσο της Χετάφε είχε δείξει και ο Παναθηναϊκός.

Το όνομα του Λουίς Μίγια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας ενόψει του καλοκαιριού, με αρκετές ομάδες να παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ισπανία οι «AS» και «Cope», μία από τις πιο σημαντικές προτάσεις που έχει μπροστά του ο 31χρονος μέσος προέρχεται από την Ελλάδα.

Όπως σημειώνεται στα σχετικά δημοσιεύματα, ο Ολυμπιακός έχει εκφράσει επίσημα το ενδιαφέρον του για τον ποδοσφαιριστή της Χετάφε, εξετάζοντας σοβαρά την προοπτική απόκτησής του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Λουίς Μίγια συνδέεται με τους «ερυθρόλευκους», καθώς και το προηγούμενο καλοκαίρι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ασχοληθεί με την περίπτωσή του.

Παράλληλα, ενδιαφέρον για την απόκτησή του είχε δείξει και ο Παναθηναϊκός κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εξέλιξη στην υπόθεση.

Στην Ισπανία υποστηρίζουν ότι η προοπτική μετακίνησης στην Ελλάδα και η συμμετοχή σε ομάδα με ευρωπαϊκές βλέψεις αποτελεί ένα σενάριο που εξετάζει σοβαρά ο ποδοσφαιριστής και το περιβάλλον του.

Την ίδια στιγμή, η Βιγιαρεάλ φέρεται να βλέπει τον Λουίς Μίγια ως πιθανό αντικαταστάτη του Ντάνι Παρέχο, ωστόσο η περίπτωση του Ολυμπιακού παρουσιάζεται ως μία ιδιαίτερα δυνατή επιλογή.

Η χρηματιστηριακή αξία του 31χρονου μέσου, σύμφωνα με το Transfermarkt, ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη Χετάφε να μην εμφανίζεται διατεθειμένη να τον παραχωρήσει εύκολα.

Ο Λουίς Μίγια αγωνίζεται στη Χετάφε από το 2022, όταν αποκτήθηκε από τη Γρανάδα, και μετρά συνολικά 130 συμμετοχές με δύο γκολ και 19 ασίστ.

