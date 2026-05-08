Παναιτωλικός: Χωρίς τον Σιέλη στο Περιστέρι

Ο Παναιτωλικός φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την Παρασκευή (09/05, 19:30), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των playout της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Αγρινίου ταξιδεύει στην Αθήνα με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν όσον αφορά τη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.

Ο Γιάννης Αναστασίου καλείται να διαχειριστεί μία σημαντική απουσία, καθώς ο Χρήστος Σιέλης δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση, λόγω συμπλήρωσης καρτών.

Αναλυτικά η αποστολή του Πανιτωλικού:

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Χ. Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.