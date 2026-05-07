Άρης: «Μονομαχία» Παπαδόπουλου με Λέτο για τον πάγκο

Το θέμα του προπονητή παραμένει σε πρώτο πλάνο στον σχεδιασμό του Άρη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τους ανθρώπους της ομάδας να αξιολογούν όλες τις διαθέσιμες επιλογές πριν προχωρήσουν στην τελική απόφαση.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «κιτρινόμαυρων», έχοντας αφήσει θετικές εντυπώσεις από τη δουλειά του στον Λεβαδειακό.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και δεν αφορούν μόνο το οικονομικό κομμάτι, αλλά και το συνολικό πλάνο της επόμενης ημέρας, το διαθέσιμο μπάτζετ και τη διαμόρφωση του ρόστερ.

Την ίδια στιγμή, στον Άρη εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις για την τεχνική ηγεσία, με τον Σεμπαστιάν Λέτο να βρίσκεται πλέον δυναμικά στο προσκήνιο.

Ο Αργεντινός τεχνικός έχει θετική αξιολόγηση για τη δουλειά που παρουσίασε στην Κηφισιά, καταφέρνοντας να δημιουργήσει ανταγωνιστική ομάδα παρά τις αλλαγές που προέκυψαν στο ρόστερ.