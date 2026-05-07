· Άρης

Άρης: «Μονομαχία» Παπαδόπουλου με Λέτο για τον πάγκο

Τις επιλογές τους για την τεχνική ηγεσία εξετάζουν οι άνθρωποι του Άρη, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να παραμένει φαβορί και τον Σεμπαστιάν Λέτο να κερδίζει έδαφος.

Άρης: «Μονομαχία» Παπαδόπουλου με Λέτο για τον πάγκο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το θέμα του προπονητή παραμένει σε πρώτο πλάνο στον σχεδιασμό του Άρη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τους ανθρώπους της ομάδας να αξιολογούν όλες τις διαθέσιμες επιλογές πριν προχωρήσουν στην τελική απόφαση.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «κιτρινόμαυρων», έχοντας αφήσει θετικές εντυπώσεις από τη δουλειά του στον Λεβαδειακό.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και δεν αφορούν μόνο το οικονομικό κομμάτι, αλλά και το συνολικό πλάνο της επόμενης ημέρας, το διαθέσιμο μπάτζετ και τη διαμόρφωση του ρόστερ.

Την ίδια στιγμή, στον Άρη εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις για την τεχνική ηγεσία, με τον Σεμπαστιάν Λέτο να βρίσκεται πλέον δυναμικά στο προσκήνιο.

Ο Αργεντινός τεχνικός έχει θετική αξιολόγηση για τη δουλειά που παρουσίασε στην Κηφισιά, καταφέρνοντας να δημιουργήσει ανταγωνιστική ομάδα παρά τις αλλαγές που προέκυψαν στο ρόστερ.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
10:40 SUPER LEAGUE

Άρης: «Μονομαχία» Παπαδόπουλου με Λέτο για τον πάγκο

10:17 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Οι διαιτητές του Game 4 στα playoffs της Euroleague

10:09 EUROLEAGUE

Euroleague: Τελευταία… ζαριά για Χάποελ - Να «τελειώσει» τη σειρά θέλει η Ρεάλ

09:55 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Κέντρικ Πέρι στο Onsports.gr: «Η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερη σκληράδα φέτος – Ημιτελικός μεγάλων απαιτήσεων»

09:41 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα στο τουρνουά της Ρώμης κόντρα στον Μάχατς - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

09:31 NBA

Σαν Αντόνιο Σπερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 133-95: Τα highlights του αγώνα

09:27 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Προβάδισμα για Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο με… φόντο τον τελικό

09:26 NBA

Νιου Γιορκ Νικς - Φιλαδέλφεια 76ers 108-102: Τα Highlights του αγώνα

09:13 EUROPA LEAGUE

Europa League: Το τελευταίο… βήμα για τον τελικό - Προβάδισμα για Νότιγχαμ και Μπράγκα

08:59 NBA

NBA playoffs: Ισχυρή… αντίδραση Σπερς - Ισοπέδωσαν και ισοφάρισαν τους «Λύκους»

08:47 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (07/05) - «Τελείωσέ την»

08:33 NBA

NBA playoffs: Κράτησαν το πλεονέκτημα οι Νικς - 2-0 κόντρα στους Σίξερς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας