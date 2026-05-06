Άρης: Συμμετείχαν στην προπόνηση οι Μεντίλ και Χόνγκλα

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Τρίτης, με το πρόγραμμα της Τετάρτης να περιλαμβάνει ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια υψηλής έντασης σε μικρούς χώρους.

Οι Χαμζά Μεντίλ και Μάρτιν Χόνγκλα προπονήθηκαν κανονικά, ο Λορέν Μορόν ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα ανεβάζοντας ρυθμούς, ενώ ο Σωκράτης Διούδης ξεκίνησε αποκατάσταση.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Πέμπτης, ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.