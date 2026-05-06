Σοκαριστικές αποκαλύψεις από πρώην παίκτη του Άρη: «Με απείλησαν με όπλα στα αποδυτήρια»

Σε συνέντευξή του στο podcast «El After de Post United», ο 28χρονος Σενεγαλέζος ανέφερε πως σε ένα ντέρμπι του Άρη φοβήθηκε για τη ζωή του, καθώς εισέβαλαν στα αποδυτήρια οπαδοί με όπλα και τον απείλησαν.

«Στην Ελλάδα, μέσα στα αποδυτήρια, έβγαλαν όπλα. Ήταν ντέρμπι και έπρεπε πάση θυσία να κερδίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαν οι ultras και μας είπαν: «Αν δεν νικήσετε, όταν σας βρούμε έξω, στον δρόμο ή σε κάποιο μαγαζί, θα σας καταστρέψουμε». Σήκωναν τις μπλούζες τους, φαινόντουσαν τα όπλα και επαναλάμβαναν ότι σήμερα πρέπει να κερδίσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είχε κυκλοφορήσει και μια παρόμοια ιστορία, για έναν πρόεδρο που έβγαλε όπλο ή κάτι αντίστοιχο. Στην Ελλάδα αυτά θεωρούνται συνηθισμένα», υποστήριξε ο Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής.