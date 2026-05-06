ΠΣΑΠΠ: Παραμένει πρόεδρος ο Μπαντής

Παρουσία των μελών του ΠΣΑΠΠ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, καθώς και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ποδοσφαιριστών.

Η διαδικασία έλαβε χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο της Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με τη συμμετοχή των μελών να δίνει το «παρών» σε μια σημαντική συνάντηση για τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο.

Αναλυτικά:

Στις 4 Μαΐου του 2026 πραγματοποιήθηκε, στο Συνεδριακό Κέντρο του μεγάρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ.) των Μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ποδοσφαιριστών Τ.Α.Π. μελών ΠΣΑΠ

Κατά τη διάρκειά της εγκρίθηκαν ο Διοικητικός και ο Οικονομικός Απολογισμός της Διοίκησης του ΠΣΑΠΠ, ενώ συζητήθηκαν όλα τα καίρια θέματα που απασχολούν τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστριες της χώρας μας.

Μετά την ολοκλήρωση της Γ.Σ. πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου των ανωτέρω σωματείων και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την τετραετία 2026 – 2030.

Το νέο Δ.Σ. όπως προέκυψε μετά και τη συγκρότησή του σε σώμα είναι το εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Μπαντής

Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μπακασέτας

Γενική Γραμματέας: Χαρούλα Δημητρίου

Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι: Δημήτριος Κουρμπέλης, Γεώργιος Μασούρας, Παναγιώτης Ρέτσος

Ταμίας: Αθανάσιος Παπαγεωργίου

Ειδική Γραμματέας: Σοφία Πελεκούδα

Υπεύθυνη Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου Γυναικών: Φανή Δοϊρανλή