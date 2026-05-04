Άρης: Κάταγμα στο χέρι ο Διούδης

Ο Άρης πήρε τη νίκη με 2-0 απέναντι στον ΟΦΗ για την 3η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Stoiximan Super League, πραγματοποιώντας θετική εμφάνιση. Ωστόσο, η αναμέτρηση στο «Παγκρήτιο» άφησε πικρή γεύση στους «κιτρινόμαυρους».

Ο Σωκράτης Διούδης στάθηκε εξαιρετικά άτυχος, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα. Μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι ο Έλληνας τερματοφύλακας υπέστη κάταγμα στο πέμπτο μετακάρπιο.

Ο 33χρονος γκολκίπερ μετράει 12 συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Άρη.