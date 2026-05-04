Άρης: Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Μεντίλ και Μορόν

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε διαχωρισμό σε δύο γκρουπ. Το πρώτο ακολούθησε πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης, ενώ το δεύτερο δούλεψε σε ασκήσεις ενεργοποίησης, passing game και παιχνίδια υψηλής έντασης σε μικρούς χώρους.

Σε ό,τι αφορά τα ατομικά προγράμματα, οι Χαμζά Μεντίλ και Λορέν Μορόν προπονήθηκαν μόνοι τους, ενώ ο Μάρτιν Χόνγκλα συνέχισε το ειδικό πρόγραμμα που ακολουθεί.

Για αύριο, Τρίτη (05/05), έχει προγραμματιστεί ρεπό, με την επιστροφή στις προπονήσεις να έχει οριστεί για την Τετάρτη (06/05). Η προπόνηση εκείνης της ημέρας θα πραγματοποιηθεί το πρωί, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αναμέτρηση της Κυριακής (10/05, 17:00) απέναντι στον ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 4η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Stoiximan Super League .