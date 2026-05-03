ΟΦΗ - Άρης 0-2: Με Ντουντου και Γιαννιώτα, οι «κίτρινοι» απέδρασαν με το διπλό από το Ηράκλειο

Τη δεύτερη νίκη του στη διαδικασία των Play-offs 5-8 πανηγύρισε ο Άρης, επικρατώντας με 2-0 του ΟΦΗ στο Ηράκλειο, «χαλώντας» το πάρτι που είχαν στήσει οι Κρητικοί για την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σκόρερ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης οι Ντουντού και Γιαννιώτας, με τον Άρη μετά τη νίκη του να ανεβαίνει στην δεύτερη θέση του 5-8 με 22 βαθμούς. Από την άλλη ο ΟΦΗ πραγματοποίησε την πρώτη του ήττα στη διαδικασία και έμεινε στην 3η θέση με 20 βαθμούς.

Το ματς

Ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και μόλις στο 11’ ο Ράσιτς έκλεψε στον χώρο του κέντρου και πάσαρε στον Ντουντού. Εκείνος μπήκε στην περιοχή και με ωραίο διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Λίλο για το 1-0 του Άρη.

Ο Άρης δεν σταμάτησε εκεί και στο 16’ ο Γκαρέ γύρισε ωραία την μπάλα στην περιοχή για τον Ντουντού, που από πλεονεκτική θέση δεν βρήκε σωστά την μπάλα, με αυτή να καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα του ΟΦΗ.

Ο δραστήριος Ντουντού απείλησε ξανά στο 20’, μπαίνοντας στην περιοχή και αποφεύγοντας τον Λαμπρόπουλο, με το σουτ που επιχείρησε να κοντράρει στον Κρίζμανιτς και στη συνέχεια να καταλήγει στην αγκαλιά του Λίλο.

Ο ΟΦΗ ισορρόπησε το παιχνίδι, ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμό μετά το 25’. Η πρώτη καλή στιγμή για τους Κρητικούς ήρθε στο 30’, όταν από τα αριστερά ο Νους έκανε τη σέντρα, με την καρφωτή κεφαλιά του Σαλσέδο να καταλήγει λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Αθανασιάδη. Στο 32’ το δυνατό διαγώνιο σουτ του Αθανασίου πέρασε ξυστά άουτ, ενώ στο 41’ η κεφαλιά-πάσα του Κρίζμανιτς δεν κατέληξε στον Σαλσέδο, με τον Αθανασιάδη να μπλοκάρει σταθερά. Στη συνέχεια, ο Αθανασίου σούταρε πάνω στον Αθανασιάδη.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, και συγκεκριμένα στα πρώτα δευτερόλεπτα, ο ΟΦΗ έχασε ευκαιρία με το σουτ του Σενγκέλια μέσα από την περιοχή να καταλήγει ψηλά, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη.

Ο Άρης απάντησε μόλις δύο λεπτά αργότερα, με τον Ράσιτς να εκμεταλλεύεται το λάθος του Λαμπρόπουλου, να ανοίγει δεξιά στον Πέρεθ, με το πλασέ του Ισπανού να καταλήγει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Λίλο.

Στο 52’ ο Άρης απείλησε και πάλι. Έπειτα από κόρνερ του Γκαρέ από τα δεξιά, οι παίκτες του ΟΦΗ απομάκρυναν πάνω στον Φρίντεκ, με τον Τσέχο να επιχειρεί σουτ λίγο έξω από την περιοχή, το οποίο κόντραρε σωτήρια στον Λαμπρόπουλο και κατέληξε σε νέο κόρνερ.

Στο 61’ ο ΟΦΗ άγγιξε την ισοφάριση, με το αριστερό σουτ του Ταξιάρχη Φούντα μέσα από τη μεγάλη περιοχή να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη.

Ο Άρης επέβαλε πιο αργό τέμπο στο δεύτερο ημίχρονο, με τον ρυθμό να πέφτει σταδιακά χωρίς να δημιουργηθούν ιδιαίτερες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες.

Στο 86’ ο Γιαννιώτας, αποφεύγοντας αρχικά τον Κωστούλα, επιχείρησε το σουτ και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, κάνοντας το 2-0, «κλειδώνοντας» τη νίκη για τους Θεσσαλονικείς.

Οι ενδεκάδες:

Άρης (Μ. Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαντιγκά (Τεχέρο), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Γένσεν, Ράσιτς, Πέρεθ, Γκαρέ (Γιαννιώτας), Ντουντού, Καντεβέρε (Κουαμέ)

ΟΦΗ (Χ. Κόντης): Λίλο, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Σενγκέλια, Καραχάλιος (Νέιρα), Κανελλόπουλος, Αθανασίου, Νους, Φούντας (Θεοδοσουλάκης), Σαλσέδο (Ισέκα)