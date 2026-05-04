ΝΠΣ Βόλος: «Για ποιο λόγο κ. Λανουά διατηρείτε τους διαιτητές αυτούς στους πίνακες;»

Ανακοίνωση κατά της διαιτησίας στο παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδειακό εξέδωσε η ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος, εκφράζοντας παράπονα προς την πλευρά του Στεφαν Λανουά.

Πυρά κατά του Στεφαν Λανουά και της διαιτησίας στο παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του ο Βόλος, εκφράζοντας τα παράπονά του για τον τρόπο που σφύριξε ο διαιτητής Δημήτρης Μόσχου κόντρα στους Βοιωτούς.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος κατά του Λανουά:

«Ακόμα και σε έναν αγώνα χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, όπου τόσο η ομάδα μας όσο και ο Λεβαδειακός αγωνίστηκαν χωρίς σκοπιμότητες, η διαιτησία δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος της. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναφερθούμε σε όλα τα λάθη τους κατά τη διάρκεια του αγώνα, παρά μόνο σε αυτό του 1ου λεπτού όπου τόσο ο διαιτητής Μόσχου όσο και ο VARίστας Πουλικίδης δεν καταλόγισαν πέναλτι στην ξεκάθαρη ανατροπή του Χουάνπι.
Και αναρωτιόμαστε για μία ακόμη φορά. Για ποιο λόγο κ. Λανουά διατηρείτε τους διαιτητές αυτούς στους πίνακες;».

