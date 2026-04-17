Παναθηναϊκός: «Φουλάρουν» οι «πράσινοι» για τον Ολυμπιακό

Με τους γνωστούς απόντες συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Κορωπί, για το ματς της Κυριακής με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το ντέρμπι της Κυριακής στη Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αντιμετωπίζει για μία ακόμα μέρα τα γνωστά προβλήματα των απουσιών των Πάλμερ-Μπράουν, Τζούριτσιτς, Κάτρη, Ντέσερς και Σισοκό.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι σε όλο το γήπεδο, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, ατομικό ο Τζούριτσιτς, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό».