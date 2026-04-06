Κηφισιά: Βολές για τον ορισμό Ζαμπαλά στο ματς με Ατρόμητο

Η ΠΑΕ Κηφισιά εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τον ορισμό του διαιτητή Ζαμπαλά στο ρόλο του VAR στον προσεχή αγώνα με τον Ατρόμητο.

Η διοίκηση της ομάδας των βορείων προαστίων της Αθήνας, τονίζει ότι η επιλογή αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αντικειμενικότητα των διαιτητικών αποφάσεων και αναμένει σαφείς εξηγήσεις, κατηγορώντας τον για συνεχή εμπαθή και μεροληπτική αντιμετώπιση απέναντι στην ομάδα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά εκφράζει την ειλικρινή απορία και προβληματισμό της για τον ορισμό -δυστυχώς γι’ ακόμη μία φορά- του κ. Σπυρίδωνα Ζαμπαλά ως VAR στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για τα Playouts της Stoiximan Super League.

Ενός διαιτητή, για τον οποίο έχουμε ζητήσει και αιτηθεί επανειλημμένως τόσο γραπτά όσο και προφορικά από τον κ. Στεφάν Λανουά να εξαιρεθεί από τα παιχνίδια της ομάδας μας δεδομένης της συνεχούς εμπάθειας και μεροληπτικής αντιμετώπισης που τυγχάνει η Κηφισιά σε κάθε παιχνίδι της οποίας ορίζεται.

Το αποκορύφωμα όσων αναφέρουμε άλλωστε είναι πρόσφατο καθότι μόλις πριν από λίγο καιρό οδήγησε τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Κηφισιά, κ. Χρήστο Πρίτσα, στον Αθλητικό Δικαστή με πάρα πολύ σοβαρές κατηγορίες βάσει όσων είχε αναφέρει στο φύλλο αγώνα μετά από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Εκεί όπου όσα κατέγραψε αποδείχθηκαν (πανηγυρικά κιόλας) αναληθή με αποτέλεσμα την πλήρη αθώωση του κ. Χρήστου Πρίτσα.

Δυστυχώς όσα έχουμε σημειώσει ξανά και ξανά στο παρελθόν για τον συγκεκριμένο διαιτητή δεν εισακούγονται από την ΚΕΔ, γεγονός που μας δημιουργεί μείζονα προβληματισμό και απογοήτευση!».