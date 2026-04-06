Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 06 Απριλίου 2026, 00:54
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

Οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου μετά το Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για την πρεμιέρα των playoffs της Super League.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ ήταν εμφανώς χαρούμενος, μετά το «διπλό» τίτλου που πέτυχε η «Ένωση» επί του Ολυμπιακού.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μιλώντας στη μικτή ζώνη τόνισε ότι η ΑΕΚ αναγεννήθηκε φέτος, τονίζοντας ότι με τη νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης» έδειξε τι μπορεί να κάνει.

Όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος, μετά το Ολυμπιακός - ΑΕΚ:

«Έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές και η ΑΕΚ σήμερα έδειξε τι μπορεί να κάνει σε μια μεγάλη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Κάποιοι δεν το είχαν στο μυαλό τους ότι μπορεί να συμβεί, η ομάδα είναι ενωμένη, υπάρχει πίστη, πάθος και η ΑΕΚ έδειξε άλλο πρόσωπο, κάτι διαφορετικό, που εξέπληξε πολλά μάτια.

Χαμηλά ο πήχης, είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι για τη νέα ΑΕΚ και το νέο ελληνικό ποδόσφαιρο που έρχεται σιγά σιγά, το αφιερώνω στα νέα παιδιά που αξίζουν ένα καλύτερο αύριο, με καθαρότητα και το ευ αγωνίζεσθαι.

Το γκολ στο τέλος ήταν πολλά μέτρα οφσάιντ, δεν μας έκανε κάποιος τη χάρη, το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Μάκελι που έκανε… μακελειό, σήμερα ήταν για εμάς η κάθαρση. Το σχόλιό μου είναι ότι η ομάδα είναι ενωμένη και ότι όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε υπομονή, επιμονή, πάθος και πίστη, για αυτό η ΑΕΚ είναι τόσο μπροστά. Το ματς μς τη Ράγιο είναι δύσκολο, οι Ισπανοί είναι πάντα Ισπανοί αλλά αν η ΑΕΚ δείξει το σημερινό πρόσωπο, νομίζω θα πάμε καλά».

Σε ερώτηση για πιθανό πριμ σχολίασε: «Όταν δίνω πριμ, δίνω! Δεν τάζω!»



