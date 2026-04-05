Άρης: Ανακοίνωση για τη διαιτησία - «Ούτε στο μπάσκετ φάουλ, στο γκολ που δεν μέτρησε» (vid)
Οnsports Team 05 Απριλίου 2026, 20:03
SUPER LEAGUE / Άρης

Πολλά τα παράπονα του Άρη από τη διαιτησία στο 1-1 με τον Λεβαδειακό - Δείτε τα highlights.

Επίσημη ανακοίνωση για τη διαιτησία του Τάσου Παπαπέτρου και του VARίστα, Στέφανου Κουμπαράκη, στο 1-1 στην έδρα του Λεβαδειακού εξέδωσε ο Άρης.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν πολλά παράπονα και τόνισαν ότι ο δεύτερος πρέπει να αλλάξει επάγγελμα...

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι λέξεις «ντροπή» και «ξεφτίλα» έχουν χάσει πια τη σημασία τους…

Αυτό που ζήσαμε -και- σήμερα στη Λιβαδειά μας ξεπερνάει.

Δεν βρίσκουμε πια λέξεις στο ελληνικό λεξιλόγιο για να περιγράψουμε αυτό που βιώσαμε. Είναι κατάντια για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αν είναι δυνατόν να ακυρώνεται το πρώτο γκολ του Γκαρέ για ένα… touch (ούτε στο μπάσκετ δεν θα δινόταν φάουλ) που έγινε στη δική μας άμυνα κι ενώ η φάση άλλαξε πόσες φορές!!!

Αν είναι δυνατόν να μην είδαν τη σκαριά του Κωστή στο 73’ και να του χαρίσουν τη δεύτερη κίτρινη!!!

Ο Κουμπαράκης πρέπει απόψε κιόλας να πάει σπίτι του. Να αλλάξει επάγγελμα. Είναι επικίνδυνος, πρέπει να ελεγχθεί η συμπεριφορά του.

Για τον Λανουά τα είπαμε. Αυτός με τον Βαλέρι είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για όλα.

Δυστυχώς δεν υπάρχει σωτηρία και το χειρότερο είναι ότι δεν διαφαίνεται καμία ελπίδα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο παραμένει σε ομηρία γιατί έτσι το θέλουν κάποιοι.

Να χαίρεστε τους Κουμπαράκηδες…».

Δείτε τα highlights  του ματς και τη συγκεκριμένη φάση:

Λεβαδειακός - Άρης: Τα highlights της αναμέτρησης



