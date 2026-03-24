Super League: Κληρώνει για play offs και play outs - Πότε ξεκινούν οι αγώνες

Το μεσημέρι της Τρίτης (24/03) θα διεξαχθεί η κλήρωση για τα play offs και τα play outs της Super League για τη φετινή σεζόν.

Στην τελική… ευθεία θα μπει το πρωτάθλημα της Super League μετά την επιστροφή των συλλόγων από τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στο «παράθυρο» του Μαρτίου. Ωστόσο, η δεύτερη φάση του φετινού… μαραθωνίου θα ξεκινήσει ουσιαστικά από το μεσημέρι της Τρίτης (24/03) όταν θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική κλήρωση που θα καθορίσει το πρόγραμμα των αγώνων.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται, όπως είναι φυσικό, στη διεκδίκηση του τίτλου, ωστόσο έντονο παραμένει το ενδιαφέρον και στα play offs των θέσεων 5-8, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι εξελίξεις στα play outs.

Οι ώρες των τριών κληρώσεων έχουν ως εξής:

13:00 - Play offs 1-4

13:30 - Play offs 5-8

14:00 - Play outs 9-14

Οι ομάδες έχουν συμφωνήσει ομόφωνα στους κλειδαρίθμους που θα ισχύσουν, ενώ, όπως συνέβη και στην κανονική διάρκεια, το πρόγραμμα θα παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανά αγωνιστική. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το αναλυτικό πρόγραμμα των play offs και play outs θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League.

Οι ημερομηνίες των αγώνων

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου