Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: Δείτε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Τριφυλλιού.

Μετά τον θρίαμβο επί της Μπέτις με 1-0, ο Παναθηναϊκός στρέφει εκ νέου τη προσοχή τους στις εγχώριες υποχρεώσεις, υποδεχόμενος τον Παναιτωλικό (15/3, 21:00) για την 25η αγωνιστική της Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισιον, έχοντας ήδη εκτός αποστολής τους Ίνγκι Ίνγκασον, Γιώργο Κυριακόπουλο, Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες για να τους αποφορτίσει ενόψει της ρεβάνς, ενώ και ο Τιν Γεντβάι είναι εκτός λόγω τιμωρίας για κίτρινες κάρτες.

Κάτω από τα γκολπόστ επιστρέφει μετά από πολύ καιρό ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, με την τριάδα στην άμυνα να διατηρείται. Ο Γιώργος Κάτρης δεξιά, ο Αχμέντ Τουμπά κεντρικός στόπερ και ο Χάβι Ερνάντεθ στα αριστερά. Εκπλήξεις στα άκρα, όπου θα βρεθούν σε όλη την πλευρά οι Παύλος Παντελίδης (δεξιά) και Ανάς Ζαρουρί (αριστερά).

Στη μεσαία γραμμή θα κινούνται οι Μούσα Σισοκό με τον Σωτήρη Κοντούρη, ενώ οι Σαντίνο Αντίνο και Φίλιπ Τζούριτσιτς βρίσκονται πίσω από τον Κάρολ Σφιντέρσκι.