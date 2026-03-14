Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής οι Ρενάτο, Πελίστρι και Ίνγκασον – Μέρος του προγράμματος ο Ντέσερς

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με τον Παναιτωλικό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αφήνει αρκετούς παίκτες εκτός αποστολής, προκειμένου να τους αποφορτίσει ενόψει του σημαντικού αγώνα με τη Ρεάλ Μπέτις στην Ισπανία - Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Σίριλ Ντέσερς.

Από την αποστολή απουσιάζουν οι Ρενάτο Σάντσες, Φακούντο Πελίστρι, Ίνγκι Ίνγκασον και Γιώργος Κυριακόπουλος, όπως επίσης ο Γιάννης Κώτσιρας (που συμμετείχε στην προπόνηση), ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν (σε πρόγραμμα θεραπείας) και ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος εκτίει ποινή λόγω καρτών.

Θετικά νέα για τον Ισπανό τεχνικό αποτελεί η επιστροφή του Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος 2,5 μήνες μετά τον τραυματισμό του συμμετείχε για πρώτη φορά σε μέρος του προγράμματος, δείχνοντας ότι πλησιάζει η στιγμή της επιστροφής του στην ενεργό δράση.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Παναιτωλικό (15/3, 21:00).

Οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ανάπτυξη παιχνιδιού και τελειώματα, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ο Γιάννης Κώτσιρας συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα προπόνησης. Αντίθετα, ατομικό έκανε ο Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν.

Σπουδαίο νέο αποτέλεσε η ενσωμάτωση στο πρώτο μέρος του προγράμματος της ομάδας του Σίριλ Ντέσερς, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής που τον άφησε εκτός για 2,5 μήνες.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα για την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.

Ο Γεντβάι είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο παιχνίδι».