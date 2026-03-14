Μπέτις – Παναθηναϊκός: Όλες οι λεπτομέρειες για το δεύτερο τσάρτερ για τη Σεβίλλη

Οnsports Team

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γνωστές όλες τις λεπτομέρειες για το δεύτερο τσάρτερ που ναύλωσε, ενόψει της ρεβάνς με την Μπάτις στη Σεβίλλη, για τους «16» του Europa League.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης της, το Aktina Travel Group, ναυλώνουν και δεύτερο τσάρτερ για την Σεβίλλη, μιας και οι θέσεις στο πρώτο τσάρτερ εξαντλήθηκαν!

Το συγκεκριμένο πακέτο που προσφέρει το Aktina Travel Group περιλαμβάνει θέση στην απευθείας πτήση charter από και προς την Σεβίλλη (αυθημερόν), μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, φόρους αεροδρομίων.

Τιμή κατ’ άτομο: 750€

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί είναι το παρακάτω:

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026

07.00 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, check in σε ειδικά διαμορφωμένα γκισέ με τη βοήθεια του προσωπικού του Aktina Travel Group

09.00 Αναχώρηση για τη Σεβίλλη με πτήση charter της Sky Express για την Aktina Travel Group σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

12.30 Άφιξη στη Σεβίλλη, επιβίβαση στα πούλμαν και μεταφορά στο κέντρο της πόλης

*17.30* Συγκέντρωση σε προκαθορισμένο σημείο που θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η ώρα ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.

21.00 Έναρξη του αγώνα με την Betis

Μετά τη λήξη του αγώνα, επιβίβαση στα πούλμαν, από σημείο που θα ανακοινωθεί, και μεταφορά στο αεροδρόμιο.

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026



02.00 Αναχώρηση από τη Σεβίλλη για την Αθήνα με την charter της Sky Express για την Aktina Travel Group σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

06.50 Άφιξη στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος της Αθήνας

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το εισιτήριο αγώνα, το οποίο είναι εξασφαλισμένο.

Οι θέσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Δηλώστε τώρα τη συμμετοχή σας τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2109002617 και 2109002659 (Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-18.00) ή με mail στο paofccharter@aktinatravelgroup.com»