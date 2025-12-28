Ομάδες

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιμένει για Τετέ η Γκρέμιο - Νέα πρόταση για την απόκτησή του
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 28 Δεκεμβρίου 2025, 09:35
SUPER LEAGUE / Γκρέμιο / Παναθηναϊκός

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιμένει για Τετέ η Γκρέμιο - Νέα πρόταση για την απόκτησή του

Η Γκρέμιο συνεχίζει δυναμικά την προσπάθειά της να αποκτήσει τον Τετέ, δείχνοντας αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την επιστροφή του Βραζιλιάνου εξτρέμ στο Πόρτο Αλέγκρε.

Ο σύλλογος της Βραζιλίας επιμένει στην επιλογή του δανεισμού με οψιόν αγοράς, ωστόσο ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται ανένδοτος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν συζητά παραχώρηση του παίκτη με αυτό το καθεστώς, παρά μόνο με κανονική μεταγραφή.

Παρά τη στάση των «πρασίνων», η Γκρέμιο δεν εγκαταλείπει τη μάχη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, ο σύλλογος επανήλθε με νέα, βελτιωμένη πρόταση, επιχειρώντας να βρει τη «χρυσή τομή». Όπως αναφέρει το GZH, η προσφορά περιλαμβάνει δανεισμό με κόστος 500.000 ευρώ και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026, με το συνολικό ποσό της συμφωνίας να φτάνει τα 4-5 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Τετέ φαίνεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής στη Γκρέμιο, τον σύλλογο από τον οποίο ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα. Η διάθεσή του αυτή ενισχύθηκε και από πρόσφατη φωτογραφία που δημοσίευσε, στην οποία εμφανίζεται με φανέλα της Γκρέμιο που φέρει το όνομά του, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως μήνυμα προς τη διοίκηση της ομάδας.

Πλέον, το «μπαλάκι» βρίσκεται στα χέρια του Παναθηναϊκού, ο οποίος καλείται να αποφασίσει αν θα παραμείνει σταθερός στη θέση του ή αν θα εξετάσει σοβαρά τη νέα πρόταση των Βραζιλιάνων. Το σίγουρο είναι πως η υπόθεση Τετέ αναμένεται να έχει συνέχεια, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για την έκβασή της.


