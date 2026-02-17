Στη διάθεση των φίλων του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για Γερμανία

Οnsports Τeam

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για τη διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Bay Arena» την Τρίτη (24/2, 22:00).

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη σέντρα του μεγάλου παιχνιδιού με τη Λεβερκούζεν για το Champions League, αλλά την ίδια στιγμή η διοίκηση της ομάδας ενημέρωσε για τη διάθεση των εισιτηρίων του επαναληπτικού αγώνα.

Αναλυτικά:

Για το δεύτερο παιχνίδι της knockout φάση των play-offs του UEFA Champions League απέναντι στην Bayer 04 Leverkusen, που θα διεξαχθεί στο «Bay Arena» την Τρίτη 24/02/2026 στις 21:00 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί μέσω internet (www.olympiacos.org) από την Τρίτη 17/02 και ώρα 17:00 έως την Πέμπτη 19/02 και ώρα 11:00 ή έως την εξάντλησή τους (με δικαίωμα αγοράς ενός {1} εισιτηρίου για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διάρκειας, ο οποίος και θα ταξιδέψει ο ίδιος στη Γερμανία).

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και σε περίπτωση μεταβίβασης για να αγοραστεί εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα από άλλο φίλαθλο, θα ακυρώνεται το εισιτήριο χωρίς προειδοποίηση.

Κάθε φίλαθλος για να προμηθευτεί εισιτήριο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο μοναδικός αριθμός εισιτηρίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου που έλαβε κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, όπως φαίνεται παρακάτω.