Αλεξανδρής κατά Ντικούδη

Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής πήρε θέση στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ Παπαθεοδώρου και Ντικούδη μετά την άνευ προηγούμενη επίθεση του συμβούλου του Βαγγέλη Λιόλιου στην ΕΟΚ.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και υπεύθυνος των Εθνικών ομάδων, έσπευσε να υπερασπιστεί την ΕΟΚ μετά το ξέσπασμα του προπονητή του Αμαρουσίου κατά του συστήματος της Ομοσπονδίας, που έχει βάλει στο... σημάδι την ομάδα των βορείων προαστίων.

Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, μέσω ανάρτησής του, πήρε θέση στο όλο θέμα και μίλησε με σκληρά λόγια κατά του Δήμου Ντικούδη.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Ξέρετε τι με ενοχλεί; Παιδιά πού γράψανε ιστορία στο μπάσκετ.. και κάνανε δικαίως περιουσία.. που τους εξασφαλίζει μια άνετη ζωή.. συντάχθηκαν στην σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ με μισθό.. χωρίς να έχουν ουσιαστικό ρόλο.. χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να πάρουν θέση σε σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τον χώρο.. και να κάνουν επίθεση σε επαγγελματίες με προσφορά στον χώρο.. προσβάλλοντας την δουλειά και την προσωπικότητα τους!!

ΥΓ. Περίμενα από την διοίκηση του αγαπημένου μου Αμαρουσίου.. που την υπόληψη υπερασπίστηκε ο προπονητής του.. κάποια τοποθέτηση!!