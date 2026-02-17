Χωρίς Φόρμαν ο Ηρακλής στο Final-8

Οnsports Τeam

Η ομάδα του Ηρακλή θα στερηθεί των υπηρεσιών του Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν για τον αγώνα με τη Μύκονο, ενώ αμφίβολος παραμένει και ο Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις.

Ο Γηραιός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αυριανής (18/2, 17:00) αναμέτρησης κόντρα στη Μύκονο Betsson για τον τρίτο προημιτελικό της διοργάνωσης, με δύο προβλήματα.

Το ένα ακούσει στο όνομα Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν ο οποίος δε θα βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας, μιας και αναμένεται να αποτελέσει παρλεθόν για την ομάδα, ενώ ένα πρόβλημα τραυματισμού καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Ηρακλή:

«Ο Ηρακλής ετοιμάζεται να αναχωρήσει σήμερα (17/02) για το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου θα πάρει μέρος στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Την αποστολή δεν θα ακολουθήσει ο Justin Wright-Foreman και τη θέση του στην εξάδα των ξένων θα πάρει ο Zaccheus Darko-Kelly. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση του Justin Edler-Davis, ο οποίος τραυματίστηκε στο δικέφαλο στην αναμέτρηση του περασμένου Σαββάτου με τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Zoran Lukic θα αντιμετωπίσει αύριο (18/02, 17:00) τη Μύκονο Betsson στον τρίτο προημιτελικό της διοργάνωσης κι εφόσον προκριθεί θα βρει στο δρόμο της τον νικητή του παιχνιδιού Παναθηναϊκός AKTOR-ΠΑΟΚ, στον δεύτερο ημιτελικό, που είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Οι “κυανόλευκοι” προπονήθηκαν σήμερα στο Ιβανώφειο και θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους αύριο το πρωί στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Την αποστολή του Ηρακλή απαρτίζουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: D.J. Funderburk, Josiah Strong, Zaccheus Darko-Kelly, Chris Smith, Νίκος Τσιακμάς, Δημήτρης Μωραΐτης, Lance Ware, Κώστας Καμπουρίδης, Βασίλης Χρηστίδης, Τζον Σίλας, Justin Edler-Davis, Μάριος Γιαννίκος και Αλέξανδρος Κομνιανίδης».