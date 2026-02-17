Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΟΦΗ: Προχώρησε σε αίτηση αναστολής ποινής για Παναθηναϊκό
Οnsports Τeam 17 Φεβρουαρίου 2026, 14:07
SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Προχώρησε σε αίτηση αναστολής ποινής για Παναθηναϊκό

Με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε ο ΟΦΗ, με αποτέλεσμα να παίξει με τον Παναθηναϊκό χωρίς τη συμπαράσταση του κόσμου του, αλλά οι Κρητικοί προχώρησαν σε αίτηση αναστολής της ποινής. 

Οι Κρητικοί προχώρησαν σε αίτηση ακύρωσης πράξης της ΔΕΑΒ στο Διαιτητικό Πρωτοδικείο για την ποινή κεκλεισμένων των θυρών και είναι πολύ πιθανό να διεξαχθεί τελικά με κόσμο ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του ΟΦΗ έχει τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού της έδρας τους για μία αγωνιστική λόγ των όσων έγιναν στον αγώνα Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό και έπειτα από αυτή την απόφαση η αναμέτρηση με τους "πράσινους" θα γινόταν μπροστά σε άδειες εξέδρες. 

Από τη στιγμή όμως που η διοίκηση της ομάδας του Ηρακλέιου προχώρησε στην αίτηση ακύρωσης της απόφασης στο Διαιτητικό Πρωτοδικείο όλα είναι ανοικτά. 

 



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Χουάντσο - Έμεινε εκτός αποστολής για Ηράκλειο
11 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Χουάντσο - Έμεινε εκτός αποστολής για Ηράκλειο
ΜΠΑΣΚΕΤ
Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Εκτός «ερυθρόλευκης» 12άδας οι Χολ και Μόρις
18 λεπτά πριν Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Εκτός «ερυθρόλευκης» 12άδας οι Χολ και Μόρις
ΜΠΑΣΚΕΤ
Χέιζ-Ντέιβις: «Γι’ αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό AKTOR»
29 λεπτά πριν Χέιζ-Ντέιβις: «Γι’ αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό AKTOR»
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Αποφασισμένη για Τζολάκη η Γιουβέντους
42 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Αποφασισμένη για Τζολάκη η Γιουβέντους
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved