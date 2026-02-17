ΟΦΗ: Προχώρησε σε αίτηση αναστολής ποινής για Παναθηναϊκό

Οnsports Τeam

Με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε ο ΟΦΗ, με αποτέλεσμα να παίξει με τον Παναθηναϊκό χωρίς τη συμπαράσταση του κόσμου του, αλλά οι Κρητικοί προχώρησαν σε αίτηση αναστολής της ποινής.

Οι Κρητικοί προχώρησαν σε αίτηση ακύρωσης πράξης της ΔΕΑΒ στο Διαιτητικό Πρωτοδικείο για την ποινή κεκλεισμένων των θυρών και είναι πολύ πιθανό να διεξαχθεί τελικά με κόσμο ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του ΟΦΗ έχει τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού της έδρας τους για μία αγωνιστική λόγ των όσων έγιναν στον αγώνα Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό και έπειτα από αυτή την απόφαση η αναμέτρηση με τους "πράσινους" θα γινόταν μπροστά σε άδειες εξέδρες.

Από τη στιγμή όμως που η διοίκηση της ομάδας του Ηρακλέιου προχώρησε στην αίτηση ακύρωσης της απόφασης στο Διαιτητικό Πρωτοδικείο όλα είναι ανοικτά.