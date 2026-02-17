Παναθηναϊκός: Μπήκε στις προπονήσεις ο Τζούρισιτς

Οnsports Τeam

Ευχάριστα νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ ο οποίος είδε τον Φίλιπ Τζούρισιτς να μπαίνει στις προπονήσεις και να βγάζει μέρος του προγράμματος.

Υπό δυνατή βροχόπτωση διεξήχθη η προπόνηση του Παναθηναϊκού την Τρίτη (17/02), με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να συνεχίζει την προετοιμασία της για την πολύ δύσκολη αναμέτρηση της Πέμπτης με την Βικτόρια Πλζεν, για το Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός είδε μετά από καιρό τον Φίλιπ Τζούρισιτς να προπονείται και να βγάζει μέρος του προγράμματος, ενώ Ίνγκασον και Κυριακόπουλος προπονήθηκαν κανονικά.

Ατομικό έκαναν και οι Πελίστρι, Ντέσερς, Σισοκό και θεραπεία ακολούθησαν οι Τσιριβέγια και Κώτσιρας.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

