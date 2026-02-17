Ομάδες

Ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό ο Τσικίνιο
Οnsports Τeam 17 Φεβρουαρίου 2026, 15:26
SUPER LEAGUE

Ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό ο Τσικίνιο

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Τσικίνιο.

Σε μια εξαιρετική κίνηση προχώρησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Τσικίνιο. 

Οι “ερυθρόλευκοι” το μεσημέρι της Τρίτης (17/02) ανακοίνωσαν την επέκταση συμβολαίου του Τσικίνιο, καθώς η υπάρχουσα συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές ολοκληρώνονταν το καλοκαίρι του 2027.

Ο έμπειρος παίκτης αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος επιθμούσε διακαώς την παραμονή του και μετά το πέρας του 2027. 

Συνολικά από τον Ιανουάριο του 2024 όταν και αποκτήθηκε από την Μπενφίκα, έχει πετύχει 16 γκολ και έχει δώσει 11 ασίστ σε 95 εμφανίσεις με τη φανέλα των Πειραιωτών.

 



