Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Χουάντσο - Έμεινε εκτός αποστολής για Ηράκλειο
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 17 Φεβρουαρίου 2026, 16:44
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Χουάντσο - Έμεινε εκτός αποστολής για Ηράκλειο

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής προέκυψε στον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή για το Ηράκλειο.

Ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Τρίτης (17/02) στο «Telekom Center Athens», παραμένοντας κλινήρης, γεγονός που τον θέτει εκτός της αρχικής αποστολής ενόψει του προημιτελικού του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Αυτό σημαίνει πως δεν βρέθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής που αναχώρησαν την Τρίτη (17/02) για το Ηράκλειο της Κρήτης. Οι «πράσινοι» ξεκαθάρισαν πως η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί άμεσα.

Εφόσον παρουσιάσει βελτίωση, ο έμπειρος άσος αναμένεται να μεταβεί μόνος του στην Κρήτη, με στόχο να δώσει το «παρών» στο πρωινό χαλάρωμα της Τετάρτης (18/2) και να κριθεί την τελευταία στιγμή η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τους «ασπρόμαυρους».



