Παναθηναϊκός AKTOR: Πέταξε με Λεσόρ για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Με προορισμό το Ηράκλειο αναχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (17/02) η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR, ενόψει της τελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας που θα φιλοξενηθεί στην Κρήτη.

Το «τριφύλλι» στρέφει πλέον αποκλειστικά την προσοχή του στον προημιτελικό της Τετάρτης (18/02), όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, με στόχο το εισιτήριο για τον ημιτελικό.

Η αποστολή ταξίδεψε χωρίς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση και παρέμεινε στην Αθήνα. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί, ενώ δεν αποκλείεται, εφόσον παρουσιάσει βελτίωση, να μεταβεί μόνος του στο Ηράκλειο για να ενσωματωθεί στην ομάδα.

Κανονικά στην αποστολή βρίσκεται και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων», Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος είχε την ευκαιρία να μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου κατά την αναχώρηση από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», δείχνοντας έτοιμος για την πρώτη του μεγάλη πρόκληση με τη νέα του ομάδα.

Ιδιαίτερη είναι και η παρουσία του Ματίας Λεσόρ στο πλευρό της αποστολής. Ο Γάλλος σέντερ, που παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, ταξίδεψε στην Κρήτη για να στηρίξει ψυχολογικά τους συμπαίκτες του στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού. Άλλωστε, όπως έχει επισημάνει και ο προπονητής των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, ο Λεσόρ έχει ανεβάσει ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και αναμένεται να είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.