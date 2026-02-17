Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στέφανος Τσιτσιπάς: Εξαιρετική πρεμιέρα και στο διπλό στην Ντόχα
EPA/BAS CZERWINSKI, ΑΜΠΕ
Οnsports Team 17 Φεβρουαρίου 2026, 18:49
ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Εξαιρετική πρεμιέρα και στο διπλό στην Ντόχα

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε και στο διπλό την πορεία του στη Ντόχα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση.

Λίγο μετά την άνετη επικράτησή του στο μονό απέναντι στον Μοέζ Εσαργκί, ο Έλληνας πρωταθλητής συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο ταμπλό του διπλού. Μαζί με τον Αλεξέι Ποπίριν, επιβλήθηκαν του διδύμου Κορνέα / Βάλκοφ με 6-3, 6-0, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση.

Το ελληνoαυστραλιανό δίδυμο επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του. Ένα καθοριστικό μπρέικ στο πρώτο σετ ήταν αρκετό για να τους δώσει το προβάδισμα, ενώ στο δεύτερο σετ κυριάρχησαν απόλυτα, μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους τους και «κλείνοντας» το ματς με εμφατικό τρόπο.

Με αυτή τη νίκη, Τσιτσιπάς και Ποπίριν προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο, όπου θα βρουν απέναντί τους τους Χάρι Χελιοβάαρα και Χένρι Πάτεν. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο μονό, καθώς την Τετάρτη (18/2) ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα δώσει μία σπουδαία αναμέτρηση απέναντι στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ για τη φάση των «16».



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Πάνοπλος για την πρώτη «μάχη» με τις «ασπιρίνες»
6 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Πάνοπλος για την πρώτη «μάχη» με τις «ασπιρίνες»
SUPER LEAGUE
Super League: Κατηγορούμενη… η μισή λίγκα! Σε απολογία 6 ΠΑΕ και ο Πρίτσας
33 λεπτά πριν Super League: Κατηγορούμενη… η μισή λίγκα! Σε απολογία 6 ΠΑΕ και ο Πρίτσας
ΜΠΑΣΚΕΤ
LIVE CHAT Ολυμπιακός - ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
1 ώρα πριν LIVE CHAT Ολυμπιακός - ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
ΜΠΑΣΚΕΤ
Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Μαρούσι - Άρης 87-80: Αυλαία με… βόμβα!
2 ώρες πριν Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Μαρούσι - Άρης 87-80: Αυλαία με… βόμβα!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved