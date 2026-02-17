Στέφανος Τσιτσιπάς: Εξαιρετική πρεμιέρα και στο διπλό στην Ντόχα

EPA/BAS CZERWINSKI, ΑΜΠΕ

Οnsports Team

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε και στο διπλό την πορεία του στη Ντόχα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση.

Λίγο μετά την άνετη επικράτησή του στο μονό απέναντι στον Μοέζ Εσαργκί, ο Έλληνας πρωταθλητής συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο ταμπλό του διπλού. Μαζί με τον Αλεξέι Ποπίριν, επιβλήθηκαν του διδύμου Κορνέα / Βάλκοφ με 6-3, 6-0, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση.

Το ελληνoαυστραλιανό δίδυμο επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του. Ένα καθοριστικό μπρέικ στο πρώτο σετ ήταν αρκετό για να τους δώσει το προβάδισμα, ενώ στο δεύτερο σετ κυριάρχησαν απόλυτα, μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους τους και «κλείνοντας» το ματς με εμφατικό τρόπο.

Με αυτή τη νίκη, Τσιτσιπάς και Ποπίριν προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο, όπου θα βρουν απέναντί τους τους Χάρι Χελιοβάαρα και Χένρι Πάτεν. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο μονό, καθώς την Τετάρτη (18/2) ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα δώσει μία σπουδαία αναμέτρηση απέναντι στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ για τη φάση των «16».