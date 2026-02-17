Ομάδες

LIVE CHAT Ολυμπιακός - ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
Eurokinissi Sports
Onsports Team 17 Φεβρουαρίου 2026, 19:52
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ / Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΑΕΚ στον δεύτερο προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης αναζητούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ, το απόγευμα της Τρίτης (17/02) στον δεύτερο προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι δύο ομάδες συνθέτουν το πιο δυνατό «ζευγάρι» της πρώτης ημέρας στα ματς που γίνονται στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Νωρίτερα, το Μαρούσι πυροδότησε την πρώτη… βόμβα της διοργάνωσης, καθώς στον πρώτο προημιτελικό, επικράτησε 87-80 του Άρη και τον άφησε εκτός συνέχειας. Μάλιστα, το «συγκρότημα» των βορείων προαστίων της Αθήνας θα μάθει τον αντίπαλό του από τον δεύτερο προημιτελικό.

Τον αγώνα ορίστηκαν να διευθύνουν οι Παπαπέτρου, Καρπάνος και Χριστινάκης, ενώ κομισάριος θα είναι ο Πετράκης.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Ολυμπιακός - ΑΕΚ για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας:



CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν, Χιούλμαντ: «Μάθαμε πολλά από την προηγούμενη φορά»
15 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν, Χιούλμαντ: «Μάθαμε πολλά από την προηγούμενη φορά»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: Πρόκριση για Μαρούσι και Ολυμπιακό - Η ώρα και το κανάλι του α’ ημιτελικού
46 λεπτά πριν Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: Πρόκριση για Μαρούσι και Ολυμπιακό - Η ώρα και το κανάλι του α’ ημιτελικού
ΜΠΑΣΚΕΤ
Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67: «Έκλεισε» θέση στα ημιτελικά
1 ώρα πριν Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67: «Έκλεισε» θέση στα ημιτελικά
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Σκόρπισε με πεντάρα και ανατροπή τη Γιουβέντους η Γαλατά
1 ώρα πριν Champions League: Σκόρπισε με πεντάρα και ανατροπή τη Γιουβέντους η Γαλατά
