Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Πάνοπλος για την πρώτη «μάχη» με τις «ασπιρίνες»
Eurokinissi Sports
Onsports Team 17 Φεβρουαρίου 2026, 21:10
CHAMPIONS LEAGUE / Μπάγερ Λεβερκούζεν / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Πάνοπλος για την πρώτη «μάχη» με τις «ασπιρίνες»

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με την Λεβερκούζεν το βράδυ της Τετάρτης (18/02) στις 22:00 για την ενδιάμεση φάση του UEFA Champions League.

Η ομάδα του Πειραιά προπονήθηκε κανονικά στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει στη συνέχεια την αποστολή για τη γερμανική ομάδα.

Ο Βάσκος προπονητής δεν αντιμετωπίζει απουσίες και θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, διασφαλίζοντας πλήρη ετοιμότητα για τη σημαντική αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή μετέχουν οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν, Χιούλμαντ: «Μάθαμε πολλά από την προηγούμενη φορά»
15 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν, Χιούλμαντ: «Μάθαμε πολλά από την προηγούμενη φορά»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: Πρόκριση για Μαρούσι και Ολυμπιακό - Η ώρα και το κανάλι του α’ ημιτελικού
47 λεπτά πριν Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: Πρόκριση για Μαρούσι και Ολυμπιακό - Η ώρα και το κανάλι του α’ ημιτελικού
ΜΠΑΣΚΕΤ
Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67: «Έκλεισε» θέση στα ημιτελικά
1 ώρα πριν Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67: «Έκλεισε» θέση στα ημιτελικά
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Σκόρπισε με πεντάρα και ανατροπή τη Γιουβέντους η Γαλατά
1 ώρα πριν Champions League: Σκόρπισε με πεντάρα και ανατροπή τη Γιουβέντους η Γαλατά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved