Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67: «Έκλεισε» θέση στα ημιτελικά

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισε ο Ολυμπιακός μετά την εύκολη νίκη του 81-67 κόντρα στηυν ΑΕΚ που παρουσιάστηκε με πολλές και σημαντικές απουσίες.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε χωρίς δυσκολία την ελλιπή ΑΕΚ και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πλήρη έλεγχο του αγώνα, χωρίς καν να χρειαστεί να πατήσουν το γκάζι, απέναντι σε μια ομάδα με σημαντικές απουσίες, φτάνοντας τελικά σε άνετη νίκη 81-67.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για να αντιμετωπίσει στα ημιτελικά το Μαρούσι, το οποίο είχε νωρίτερα κάνει την έκπληξη αποκλείοντας τον Άρη. Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, δεν μπόρεσε να υπερβεί τα προβλήματα απουσιών. Παρότι βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί όσο θα ήθελε στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.

Ο πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Βεζένκοφ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Διψήφιοι επίσης ήταν οι Πίτερς (14π) και Μιλουτίνοφ (10π, 5 ριμπάουντ). Σημειώνεται, όμως, ανησυχία για τον Τζόουνς, ο οποίος αποχώρησε κουτσαίνοντας λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Από την ΑΕΚ ξεχώρισαν οι Μπάρτλεϊ (15π) και Νάναλι (13π, 6 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 23-12, 46-24, 63-49, 81-67

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7 (1), Νιλικίνα, Ουόρντ 8 (1), Λαρεντζάκης 3 (1), Βεζένκοβ 16 (2), Παπανικολάου 6 (1), Νετζήπογλου 2, Πίτερς 14 (3), Μιλουτίνοβ 10, Τζόουνς 6, Φουρνιέ 9 (2).

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 10, Σκορδίλης 2, Μπράουν 7 (1), Φίζελ 5, Αρσενόπουλος 6 (1), Πετσάρσκι 2, Νάναλι 13 (4), Μπάρτλεϊ 15 (1), Χαραλαμπόπουλος 7 (1).