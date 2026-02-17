Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν, Χιούλμαντ: «Μάθαμε πολλά από την προηγούμενη φορά»

Eurokinissi Sports

Ο τεχνικός της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Κάσπερ Χιούλμαντ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (18/2, 22:00) με τον Ολυμπιακό για τα play off του Champions League, τονίζοντας ότι η ομάδα του «έμαθε» πολλά από την ήττα 2-0 που είχε υποστεί από τους Πειραιώτες στις 20 Ιανουαρίου, για την 7η αγωνιστική της League Phase.

«Μάθαμε πολλά από την προηγούμενη ήττα και από αυτό το παιχνίδι γενικά. Ίσως και ο Ολυμπιακός να μπορεί να πει το ίδιο. Το σημαντικό είναι να το δείξουμε στο γήπεδο», δήλωσε ο Δανός τεχνικός.

«Γνωρίζουμε καλά την ατμόσφαιρα που θα συναντήσουμε. Σίγουρα δεν τα πήγαμε καλά εδώ στη φάση των ομίλων και θα δώσουμε τα πάντα για να παρουσιάσουμε ένα άλλο αγωνιστικό πρόσωπο», πρόσθεσε ο Χιούλμαντ.

Ο Ρόμπερτ Άντριχ, εκπροσωπώντας τους παίκτες της Λεβερκούζεν, τόνισε: «Το να ακούς ξανά τον ύμνο του Champions League είναι μοναδικό, όπως και τον ύμνο της χώρας. Γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα που θα συναντήσουμε και σκοπεύουμε να τα πάμε καλύτερα αυτή τη φορά. Θέλουμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι δυνατά και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας με τη νίκη».