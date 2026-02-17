Ομάδες

ΠΑΟΚ: Ανεβάζει… στροφές ο Κωνσταντέλιας - Τι ισχύει για τη ρεβάνς με Θέλτα
Eurokinissi Sports
Onsports Team 17 Φεβρουαρίου 2026, 23:26
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Λούκα Ιβανούσετς προπονήθηκαν ατομικά, προσπαθώντας να προλάβουν τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στο Βίγκο.

Με φόντο τη σταδιακή επανένταξη των δύο μεσοεπιθετικών, η ομάδα επέστρεψε την Τρίτη (17/02) στο προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, αφήνοντας πίσω την ημέρα ξεκούρασης και μπαίνοντας σε ρυθμούς ενόψει της αναμέτρησης στην Τούμπα με τους Ισπανούς, το απόγευμα της Πέμπτης (19/02) στις 19:45.

Οι Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, με το τεχνικό επιτελείο να παρακολουθεί προσεκτικά την κατάστασή τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας για πλήρη επάνοδο. Οι ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν στο βασικό σχήμα απέναντι στην ΑΕΚ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης σε πισίνα και γυμναστήριο, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν κανονικά στο γήπεδο, δίνοντας έμφαση στην τακτική υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου και του επιτελείου του, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και οικογενειακό δίτερμα.

Εκτός πλάνων για το πρώτο παιχνίδι με τη Θέλτα παραμένουν οι Δημήτρης Πέλκας, Κίριλ Ντεσπόντοφ και ο τιμωρημένος Γιώργος Γιακουμάκης, καθώς κανένας από αυτούς δεν υπολογίζεται για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Την Τετάρτη (18/02), οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 16:45 στη Νέα Μεσημβρία, ενώ νωρίτερα, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του Λουτσέσκου, με τον Χρήστο Ζαφείρη στο πλευρό του. Από την πλευρά της Θέλτα, η συνέντευξη Τύπου είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 στην Τούμπα, ενώ στις 19:45 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνησή τους πριν από τη μεθαυριανή αναμέτρηση.



