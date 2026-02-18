Ομάδες

Champions League: «Άλωσε» τη Λισαβόνα η Ρεάλ σε επεισοδιακό ματς - Τεράστια ανατροπή η Παρί
ΑΜΠΕ
Onsports Team 18 Φεβρουαρίου 2026, 00:31
CHAMPIONS LEAGUE / Αταλάντα / Μονακό / Μπενφίκα / Μπορούσια Ντόρτμουντ / Παρί Σεν Ζερμέν / Ρεάλ Μαδρίτης

Επεισοδιακά ήταν και τα τρία βραδινά ματς της Τρίτης (17/02) για τα play off της νοκ άουτ φάσης του Champions League, το ένα για αγωνιστικούς λόγους και τα άλλα δύο για διαφορετικούς απρόβλεπτους λόγους.

Στο Μόντε Κάρλο, η Μονακό προηγήθηκε νωρίς 2-0 της Παρί Σεν Ζερμέν, χάρη σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση του Αμερικανού Μπάλογκαν. Ωστόσο, η κάτοχος του τίτλου έκανε την ανατροπή, επικρατώντας 3-2 με πρωταγωνιστή τον Ντεζιρέ Ντουέ, το golden boy του 2025. Σημαντική βοήθεια στην ανατροπή έδωσε και η αποβολή του Γκολόβιν με απ’ ευθείας κόκκινη στο 47’.

Στη Λισαβόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης, νικώντας 1-0 τη Μπενφίκα με καταπληκτικό γκολ του Βινίσιους στο 49’. Ο Βραζιλιάνος τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα για τον τρόπο πανηγυρισμού και κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση, με τον διαιτητή Λετεσιέ να ενεργοποιεί το αντιρατσιστικό πρωτόκολλο της UEFA, διακόπτοντας το ματς και σχηματίζοντας το «Χ» με τα χέρια του. Στο φινάλε, αποβλήθηκε και ο Ζοζέ Μουρίνιο από τον πάγκο της Μπενφίκα, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης αγωνίστηκε σε όλο το διάστημα του αγώνα.

Στο Ντόρτμουντ, η Αταλάντα αντιμετώπισε προβλήματα με την κυκλοφορία και η έναρξη της αναμέτρησης καθυστέρησε 15 λεπτά. Οι γηπεδούχοι της Μπορούσια επικράτησαν 2-0 ήδη από το πρώτο ημίχρονο, θέτοντας τις βάσεις για πρόκριση.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των play offs του Champions League:

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους 5-2 (15' Γκαρμπριέλ Σάρα, 49', 75' Λανγκ, 60' Σάντσες, 87' Μποέι - 16', 32' Κουπμάινερς)

Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν 2-3 (1', 19' Μπάλογκαν - 29',67' Ντουέ, 41' Χακίμι)

Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 (49' Βινίσιους)

Ντόρτμουντ - Αταλάντα 2-0 (3' Γκιρασί, 42' Μπάιερ)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

19:45 Καραμπάχ - Νιούκαστλ

22:00 Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν

22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Ιντερ

22:00 Μπριζ - Ατλέτικο Μαδρίτης

*Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 24-25/2. Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απ’ ευθείας: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι.

